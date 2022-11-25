置地家基金﹕累計撥出8000萬元　支援逾15萬人

置地的「家基金」成立兩週年，昨日（24日）回顧「家基金」本年度發展成果外，同時宣布明年的社區項目及合作夥伴，繼續㩦手解決長遠的社會經濟議題。

「置地公司家基金」於2020年11月成立並初步注資1億元，透過積極與本地非牟利機構合作，推出多個社區外展項目及支援服務，建設更美好的社會。成立至今，「家基金」已撥出逾8,000萬元，支援超過15萬市民，非牟利機構合作夥伴的數量亦由3間增至80多間。

在第五波新冠疫情期間，置地亦為「家基金」額外注資1,500萬元，向11.6萬人提供緊急支援服務。

置地指出，展望未來，「家基金」將於明年拓展更多社區項目，擴大合作夥伴網絡，共同回饋社會 ：為實現回饋社區的長遠承諾，「家基金」 將與「要有光」合作，推出為期3年的項目—「青年光房」 過渡性房屋計劃，協助青年向上流動，由求學過渡至全職工作階段，並在財務上循序漸進發展，邁向自力更生。

「家基金」亦致力為有特別學習需要的中小學生提供學術支援。明年將與香港麥當勞叔叔之家合作，為近200名患重病的基層兒童提供教育援助，透過安排合資格兼職教師指導，讓受助兒童能獲得基礎知識，趕上與年齡相符的學術發展。