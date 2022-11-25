人行全面降準0.25個百分點　釋放長期資金5千億人民幣

人民銀行今日（25日）公佈，決定於2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約爲7.8%。

人行負責人稱，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點，共計釋放長期資金約5,000億人民幣。

希望加大對實體經濟支持力度

就今次降準，人行指出是希望保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升及量的合理增長。

二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機椄資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業及中小微企業。

降金融機構每年資金成本56億元

人行又指出，今次降準降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導可以降低實體經濟綜合融資成本。

人行又指出，除卻已執行5%存款準備金率的法人金融機構外，對其他金融機構普通下調存款準備金率0.5個百分點。