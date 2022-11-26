澳門新賭牌公布臨時批給結果　現時6間博企獲發牌　雲頂競投失敗

澳門政府公布博彩牌照臨時批給結果，獲得牌照的6間博企為目前6間營運商。包括銀娛（0027）﹑永利（1128）﹑金沙（1928）﹑美高梅中國（2282）﹑澳博（0880）及新濠（0200）旗下企業。至於雲頂旗下的GMM則因為評分最低，而不獲批給，競投委員會則並無披露。



澳門政府於新聞稿內指出，行政長官考慮了競投委員會報告書的內容，尤其是相關結論及建議後，今日（26日）頒布第205/200號行政長官批示，決定將娛樂場幸運博彩裂經營批給臨時判給予以下競投公司﹕澳門特區政府公布博彩經營批給公開競投臨時判給結果，決定將娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給予6間參與競投公司，包括美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞(澳門)股份有限公司、永利渡假村(澳門)股份有限公司、以及澳娛綜合度假股份有限公司。

澳門行政法務司司長張永春於記者會上指出，有關排名是綜合評分的高低排列。

他又指出今次判給結果，是經競投委員會與競投公司多輪磋商的結果，其中包括拓展博彩﹑非博彩業務，以及拓展海外客戶源等內容。被問及早前有消息指出，獲發牌的6間博企未來10年，需合共投資1,000億澳門元時，張永春未有公布具體投資額，指出待磋商判給內容後再公布。

他又指出在今次競投中，非博彩業務發展是最重要，更明言非博彩是重點方向及重點要求，亦是計分加權最多部份，最終結果達到預設目標。

至於如何對獲判給的營運商作監管，張永春指出今次競投公司的所有標書及補充標書，均對競標要求7個要素提交計劃及投資內容，每年投入資金及發展階段，均有具體量化要求，會成為批給文件的相關部份。他強調政府會監察履行狀況，若不履行狀況因承批公司問，會有相應處理機制。