阿根廷股市升近100倍　惡性通脹吹大世界盃「波盤」泡沫?｜鄭昆侖

上週, 有一名被稱為「最精準」的策略師預測恒生指數在2023年將會在16,000至23,000點之間徘徊。同一個人在10月29日指出要持有現金(而當時恒指低至14,800點左右)。筆者的想法是, 這種預測水平的格局太細了。中學時候的數學老師當年跟筆者說, 零(Zero)至無限大(Infinity)才是宇宙的實相。

假設投資者完不借錢, 那麼指數以及資產的最低點頂多是「清零」。至於另一個極端, 股票指數亦可以因為可以因為極端而升至接近無限大(Close to Infinity)的水平。唔信？就拿阿根廷的股票指數(S&P/Byma Argentina General Index)為例。現水平已升至6,878,000點左右。2009年第1季, 該指數當時亦只不過是60,000點左右。在不足13年, 以當地貨幣計價的股票指數大幅上升接近100倍!!!

惡性通脹陰影之下 阿根廷自然不乏「光怪陸離」的事情

阿根廷的股市的「強勁表現」, 當然並不是當地經濟好、企業前景「靚仔」。相反, 經濟混亂、惡性通脹、再加上當地貨幣（Argentine Peso）大幅貶值, 「迫使」投資買入股票保值。

阿根廷近幾年的CPI通脹情況不是嚴重, 而是「超... 力」式的超級嚴重。自從2016年年初起, CPI通脹率未低於20%（按年）。至於2022年9月份以及10月份的通脹率分別為83%以及88%不等。

面對如此混亂的經濟情況, 大多數的阿根廷人應該會「幾急住需要外幣現金」。不排除阿根廷足球國家隊裡面有很多人持有類似的想法。「球王」美斯（Messi）本身是富貴戶而且又熱愛足球, 但是隊友的想法則不容易作出估計了。再者, 足球是11人的團隊活動, 美斯在歐洲球隊的情況跟其在阿根廷國家隊的情況又可以截然不同。

阿根廷的「波盤」 本身就是一個大泡沫

一星期之前, 筆者指出今屆卡搭爾（Qatar)世界杯出現了不少奇怪事情。因此, 除非坊間出現了明確的「燈號」, 否則看官還是少「下注」為妙。

沙地反勝阿根廷（2:1）、日本反勝德國（2:1）、卡搭爾成為首個初戰便落敗的主辦國、法國打破了近幾屆衛冕冠軍隊伍（Defending Champion)首戰落敗的魔咒。這些「爆冷」例子說明了坊間傳媒、「講波佬」、支持靚仔球星的「忽然女球迷」、甚至是財經專家, 通常估錯賽果。

在世界杯開賽之前, 有本地傳媒坊問了好幾名財經專家對於世界杯奪冠的看法, 而這些專家看好的隊伍離不開大熱門球隊, 例如是阿根廷、巴西、德國。

情況有點兒像在2021年第1季不少主流財經專家在700港元左右推介騰訊（0700）、250港元左右推介阿里巴巴（9988）。結果, 即使自從11月初反彈過後介騰訊亦只不過是273港元、阿里巴巴亦是74.5港元左右。不論股價之後會否再升多一些, 2021年首季高位買貨的投資者未必容易「反敗為勝」了。

至於在今屆世界杯開踢之前, 阿根廷對沙地（約1.08倍)、對墨西哥（約1.40倍）、對波蘭（約1.34倍)的赢波賠率異常地低。

換句說話, 除非阿根廷在3場分組賽3場全勝, 否則平均下注阿根廷赢波是「必輸」的局面（未計有人可能認為沙地是魚腩買重了阿根廷對沙地的一場波）。事實上, 大家又不妨參考一下過往世界杯分組賽3場全勝（取得9分）的機率又有多高。

阿根廷的「波盤」 本身就是一個大泡沫的說法, 亦不為過.....

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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