個人信貸資料平台今開始運作　3家獲選機構揭曉　包括環聯信貸

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）欣然公布，「信貸資料平台」（Credit Reference Platform， CRP）經已完成系統測試，於今日﹙28日﹚正式開始運作。

一如市場所料，3家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構，分別為諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯信貸資料服務。行業公會稱，三家公司已經通過深入及全面的系統測試，並已獲得由獨立第三方顧問撰寫的考核報告，確認它們達到資訊安全、系統管理和數據管理等方面的嚴格要求。行業公會續稱，已與各家獲選的信貸資料服務機構簽訂服務協議，其中列明了有關服務的基本框架和標準水平。

香港銀行公會表示，通過引入MCRA模式，行業公會期望為市場提供更安全可靠的個人信貸資料服務。

銀行公會︰本港個人信貸資料服務發展重大里程碑

香港銀行公會表示，通過引入MCRA模式，行業公會期望為市場提供更安全可靠的個人信貸資料服務，促進公平的競爭環境，推動香港的金融科技發展。「我們非常重視個人資料的使用和保障，成立了專責小組加強對消費者的保障，以及對個人信貸資料服務機構的監察。我們相信MCRA模式的啟動，將是本港個人信貸資料服務發展的重大里程碑。」

「信貸資料庫」負責收集借款人欠債資料及信貸紀錄，然後向信貸提供者提供相關資料。信貸提供者決定是否向某貸款申請人提供貸款前，可先行向信貸資料庫查閱該申請人的信貸記錄，以評估其信貸質素。

《MCRA 模式實務守則》獲金管局認可

今次服務商「一變三」，背景是2018年現有唯一服務商環聯出現嚴重保安漏洞，促使金管局推動成立MCRA。該局早前稱，引入MCRA有助促進行業競爭，提升服務水準，降低整體收費。

MCRA模式由行業公會在香港金融管理局的支持下建立，旨在促進個人信貸資料服務行業的良性競爭，提升服務水平，並減低市場因欠缺競爭而衍生的營運和單點失誤風險。

行業公會指，對消費者而言， MCRA模式可加強對獲選信貸資料服務機構查閱和使用資料的規管，具有更嚴格的資料保安守則，並透過制定《MCRA 模式實務守則》，規定獲選信貸資料服務機構和認可會員在企業管治、內部監控，以及個人資料的使用和保障等方面，須遵守的標準和要求。相關《守則》已獲金管局認可並由MCRA用戶小組執行。所有個人信貸資料在通過「信貸資料平台」 傳輸或儲存之前，均須按照國際加密標準進行加密。