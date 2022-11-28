香港加密貨幣交易所AAX據報面臨破產　月中已暫停所有提領服務

全球第二大加密貨幣交易所 FTX 申請破產後，最新有傳香港加密貨幣交易所 AAX 亦即將倒閉，面臨破產危機。有消息人士向《香港01》透露，估計 AAX 即將陷入破產。

另外，AAX 副總裁 Ben Castlin 午後於個人 Twitter 上表示已從 AAX 離職。



有媒體報道，AAX 母公司Atom Asset人力資源主管向 AAX 營運長稱，公司已決定解散，員工薪資只發放到今年11月，並指出員工在 AAX 內所持有資產可能將只會歸還一半，並且會分開處理。不過，過程未有提及如何處理用戶資產。

報道指，其後有用戶向客服詢問訊息真偽，客服回應指「不確定真實性，會轉給相關部門查證，只能做最壞的打算，抱著最後一絲希望。」

今年10月底舉行的金融科技周，AAX亦有派副總裁 Ben Castlin 代表到場。

消息人士向《香港01》透露指，AAX 大概已步向破產，並對其存放在AAX 的資產去向不感樂觀。最新，AAX交易所已經關閉國際版粉絲專頁和 Youtube。

自從 FTX 爆煲後，AAX 月中曾發表題為「逆境前行」的公告，指由於系統升級第三方合作夥伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。公告稱，AAX將繼續盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運，已暫停所有提領服務，

副總裁曾參與香港金融科技周 今宣布「跳船」

AAX創立於2018年初，據悉早前已向證監會申請虛擬資產交易平台牌照，惟尚未獲批。而在今年10月底舉行的香港金融科技周，AAX 亦有副總裁 Ben Castlin 代表出席參與演講。

不過，今日午後 Ben Castlin 於個人 Twitter 上表示已從 AAX 離職。他在帖文指出，他曾經為社群努力爭取，但沒有任何一項被公司接受，又稱目前交易所不復存在，品牌信任已蕩然無存。