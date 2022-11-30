恒指再升392點　11月「埋單」升3910點　升幅創1998年10月最多

市場憧憬內地可能放鬆嚴格的防疫政策，港股昨日期指結算日急升逾九百點，隔晚美股收復了盤中大部分失地，市場關注聯儲局主席鮑威爾周三發表講話。



【16：10】港股單日再升392點

恒生指數收報18597點，全日升392點，升幅達2.16%。單日成交額達2,220億元，創今年5月31日以來最高。尾市大量資金湧入，MSCI半年度指數調整於今日收盤後正式生效，本次調整中，MSCI中國指數新納入36隻中國股票，其中包括28隻A股，8隻港股。

廣州宣布優化防疫措施，被視為逐步放寬，海底撈（6862）受惠炒上，全日升15.46%，為表現最佳藍籌。

汽車股造好，吉利（0175）收漲一成，報11.38元；長城（2333）升9%；「蔚小理」分別升8%至16%。

港股11月強勢反彈，累計升幅達3910點，升幅達26%，創1998年10月以來最多。

【14：50】升幅維持百點

恒生指數最新升約百點，企上18300點關，盤中曾高見18405點，挑戰150天線。

汽車股造好，吉利（0175）升近一成；長城（2333）升約8%；「蔚小理」分別升1.5%至7%。

A股午後走勢偏軟，上證指數倒跌，最新報3144點，跌0.16%。離岸人民幣從日內高位7.13664回落，最新已回落至7.15404水平。

【12：00】中午收升40點

恒生指數中午收報18245點，升40點，成交額達776.71億元。

內房股回吐，碧桂園（2007）跌近半成，報2.9元；碧桂園服務（6098）跌4.25%，報18.48元；龍湖集團（0960）跌3%，報22.4元。

本地地產股亦見壓力，長實（1113）跌2%；九倉置業（1997）跌1.8%；新世界發展（0017）跌1.6%。

【10：47】恒指升38點

恒指升38點，報18243點；科指跌0.15%，報3690點。

聯通 （0762） 升逾5%，一度高見4.4元破頂。中移動 （0941） 升0.97%，中電信 （0728） 升逾4%，破頂高見3.23元。

內房股回吐，中海外 （0688） 跌逾2%，潤地 （1109） 跌逾1%，碧桂園 （2007） 跌近4%，雅居樂 （3383） 跌逾3%，龍湖 （0960） 跌逾2%。

【10：06】恒指跌58點

恒指跌58點，報18146點；科指跌0.81%，報3665點。

美團 （3690） 跌0.77%，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 績後升逾9%。

商湯（0020）升逾5%，報1.93元，該公司創辦人、CEO等承諾兩年內不減持股份。

滙豐 （0005）升近2%，友邦 （1299）升近3%，港交所 （0388）升0.53%。

【09：20】恒指低開63點

恒指低開63點，報18141點；科指跌0.45%，報3679點。

美團 （3690） 跌近2%，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，嗶哩嗶哩 （9626） 績後升近11%。

商湯（0020）升近2%，該公司創辦人、CEO等承諾兩年內不減持股份。