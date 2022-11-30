中國11月製造業PMI遜預期　連續兩月低於臨界點　局方：疫情影響

中國公布11月製造業PMI降至48，低於市場預期的49，亦低於上月的49.2，為連續兩個月低於臨界點，下行壓力有所加大。不同規模企業PMI均回落。大、中、小型企業PMI分別為49.1%、48.1%和45.6%，比上月下降1.0、0.8和2.6個百分點，均低於臨界點。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，疫情對部分企業生產經營帶來不利影響，生產活動有所放緩，產品訂貨量減少。生產指數為47.8%，比上月下降1.8個百分點，繼續位於臨界點以下；新訂單指數為46.4%，比上月下降1.7個百分點，其中新出口訂單指數為46.7%，比上月下降0.9個百分點，製造業生產和國內外市場需求均有所回落。

同時，供應商配送時間指數降至46.7%，部分調查企業反映受物流運輸不暢和上下遊企業生產活動受限等因素影響，供應商交貨時間滯後和客戶訂單減少等情況有所增加。

他又指，有部分行業保持擴張，其中農副食品加工、食品及酒飲料精制茶、醫藥、電氣機械器材等行業PMI和生產經營活動預期指數繼續位於景氣區間，市場需求保持增長。