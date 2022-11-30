景順趙耀庭：動態清零威脅社會穩定　新因素加速中央轉變立場

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭關於中國近期新冠疫情形勢及政策放寬的觀點，他認為，中國為「動態清零」政策付出的經濟成本眾所周知，相信政策對社會穩定造成的威脅，是一個新因素去加速政策制定者轉變立場。



趙耀庭認為，中國新冠感染人數創新高，每日新增病例約40,000人。而數據估計，佔中國GDP總額超過20%的地區現處於封控狀態。防疫封控措施不時引發社會騷亂及抗議，促使政策制定者加速恢復國家開放。重點問題在於近期的疫情及抗議會推動政策制定者恢復以往嚴厲的封控措施，還是改為採取更具自主性的針對舉施。

報告提到，目前政府明顯地盡全力解決民眾憂慮，並將社會和諧放在一切工作的首位。例如，近期發布的二十條優化措施明確表示，北京方面將從全面封控放寬為採取更具針對性的方法。該行認為情況或於之前幾波疫情期間相似，即工業活動相對較為穩定，但零售銷售額受到的衝擊最為嚴重。

景順一直認為，中國逐步恢復開放的前提條件是「針對長者進行新一輪疫苗接種」，以及「新冠疫情信息傳遞轉變」，該行正密切關注政策制定者將如何向公眾傳達新的疫情訊息。

近期市場保持波動，每日升跌幅度高達5%，該行相信，經歷新冠病毒在中國的漫漫長夜後，投資者已開始看到曙光。考慮到估值偏低及明年有序恢復開放有望推動經濟上行，景順對中國風險資產於2023年的表現更加樂觀。