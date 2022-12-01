陳茂波：經濟大環境疲弱　四大因素睇好香港經濟中長期前景

財政司司長陳茂波出席《信報財經新聞》和新城財經台主辦的「香港經濟峰會2023」，他提到有四大因素對香港經濟中長期前景感到樂觀。



陳茂波在演說表示，今年國際貨幣基金會（IMF）估計環球經濟會由今年增長3.2%，下滑到明年2.7%，並警告在全球各個經濟體裡面，大概有四成機會很可能會錄得連續兩季萎縮。

不過，香港通脹溫和，通脹率只有1.7%，陳茂波認為，從這個角度看，香港已經沒有海外那麼困難。香港失業率約3.8%，由年初的時候5.2%，已回落至較低水平。

面對世界百年未見的變局下，陳茂波指，有四大因素令他對香港經濟的中長期前景依然感到樂觀。第一個因素是政府採取積極有為態度推動經濟發展，施政報告提出一些積極進取，大膽破格措施，吸引企業、招攬人才，這些政策措施宣佈後，不少企業、不少投資者和人才都表示非常歡迎，可預期在2023年以及未來幾年香港人氣、財氣都會旺起來。

第二個因素是創科引領，加強動能。特區政府推動創新科技發展，同時支持以創新科技推動傳統企業以及產業的提升效率、升級轉型，開創更多的商機施政報告提出成立引進重點產業辦公室。以一站式服務、靈活優惠政策吸引重點企業落戶香港，並且成立香港投資有限公司，以及之前成立的大灣區基金、策略性創科基金，整合起來，有利吸引這些企業落戶。

第三個因素是數字經濟。數位化是促進社會和經濟不可缺少一環，以金融業為例，金融科技是促進轉型關鍵，金融科技除了在支付上創新便利營商之外，在企業融資、保險以及貿易交收以及外匯兌換之上都能夠發揮提速提效以及降低成本作用。

第四個因素是國家支持，制度的優勢。陳茂波指，一國兩制讓香港有獨一無二制度優勢，既可以依靠國家繼續發展、龐大市場，同時聯繫國際資金和人才，在香港實行資本主義制度，保留普通法，維持高度自由開放，提供一個國際投資者熟悉信任以及珍視的營商環境，讓香港成為內地和世界接連的獨特平臺。