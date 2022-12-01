羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　香港可成區域綠色金融中心

香港科技大學工商管理學院（科大商學院）與可持續科技學院，日前簽署諒解備忘錄，將透過教育和科技，共同開展環境、社會和管治（ESG）合作項目，並針對全球最迫切的環境及社會問題，合力推動可持續發展解決方案，以加速社會邁向循環經濟，透過創新概念驅動世界實現淨零未來。

香港特別行政區政務司司長陳國基指，香港作為連通環球資金和機遇的國際金融中心，在應對氣候變化為全球帶來最迫切的環境和社會挑戰上，可以擔當獨特的角色。政府在發行綠色債券、推展綠色和可持續金融資助計劃，以至培育人才方面一直不遺餘力，加上與相關持份者保持緊密合作，會全力將香港打造成為區內綠色及可持續發展中心。

富豪酒店（0078）副主席兼董事總經理、可持續科技學院創辦人兼學院顧問、香港科技大學管理學系客座教授羅寶文指，為培育下一代ESG人才，榮幸與香港科技大學合作，共同打造一系列全球認可的企業高管培訓課程。香港作為一個戰略性的門戶，可以最大力度發揮與大灣區城市的協同效應，成為可持續投資和跨境碳交易的區域綠色金融中心。

她續指，通過部署催化資本，可推動創新及增加三重回報，開發繁榮的生態系統及脫碳技術，從而加速走向循環經濟。透過創新技術、教育理念和戰略合作，定必可以達至淨零排放，並為所有人以至下一代建設一個更光明、更環保的未來。

香港科技大學校長葉玉如教授指，科大及可持續科技學院的共同願景，是透過教育及科技應用引領香港邁向零碳排放的可持續未來。科大致力推展涵蓋研究、教學及創新的核心使命，積極培養下一代成為負責任的專業人士及領袖，並為解決當前的環境及社會問題作出貢獻。