華懋入股松齡後　銅鑼灣推首個豪華院舍項目　收費最貴每月8萬

華懋集團早前以4.51億收購入松齡護老（1989）約56.15%權益。華懋今日（2日）公布，正式成立 「CCG Healthcare」，在松齡護老的品牌基礎下，拓展健康護理及安老業務，以達多元化發展的目標。

同日華懋亦宣布，位於銅鑼灣禮頓道1號的新院舍即將推出，是經翻新現有建築物建成，為松齡的「尚耆．賢居」系列的第三個項目。院舍樓高三層，總樓面面積約為35,400平方呎，可容納最多188位入住長者。

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三樓收費最貴，設30個獨立房間及提供個人化服務，分別有「尊貴豪華單人套房」及「尊貴雙人套房」，若僅要求普通護理服務，每月費用分別為6.5萬元及5萬元，高度護理則為8萬元及6.5萬元；一樓及二樓間隔相近，分別設70及80張床。

院舍內提供中、西式餐物、理髪室、麻雀室、閱讀區及玩樂空間等，亦有健身室，供長者進行服康治療。

由於仍待社署發牌，因此暫未可以公布最終收費及院舍名稱。華懋集團執行董事兼行政總裁暨松齡護老集團董事局主席蔡宏興表示，社會老齡化，令安老需求大，未來會以松齡的品牌，於旗下屋苑及商場等，發展居家安老服務，在護老院舍的支援下，以達協同效應。

蔡宏興（左）稱對松齡業務前景有信心，集團非尋求平價投資，而是要視乎行業前景。（梁鵬威攝）

對於集團以較低價格由前股東鄧成波家族收購股份，蔡宏興稱對松齡業務前景有信心，集團非尋求平價投資，而是視乎行業前景。

松齡護老集團行政總裁陳業強，就未有透露今次項目的發展成本，又指，「尚耆．賢居」位於元朗及石硤尾的院舍，過去半年平均入住率約68%，隨著疫情放緩，期望可升至八成。至於會否收購其他院舍，他指政府針對安老院舍的條例有改變，相信未來行業會有整合，但目前會審慎，做好現有服務，不會急速發展。