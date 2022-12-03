本地餐飲逐步回暖　如何看待板塊投資機會？｜伍禮賢

本地3大連鎖餐飲企業大快活（52.HK）、大家樂（341.HK）及譚仔國際（2217.HK）均在近段時間公布了截至今年9月底止的中期業績，3間公司在業績上均表示餐飲業在今年較早時間經歷了一段艱難時期，暫停晚市堂食及用餐限制對其業務影響重大，加上食材成本上升及內地業務受疫情影響均蠶食其利潤，以下將對3間公司的中期業績作出簡要分析。



大快活及譚仔國際在上半財年的純利分別下跌18.4%及40%，相反大家樂純利按年有近34%的升幅，大家樂逆市有「有錢賺」主要由於公司在期內錄得政府的疫情資助，去年同期並無該資助，至於3間公司在期內獲得的補貼分別為，大快活1,675萬元，譚仔接近5,059萬元(包括新加坡政府的補貼)，至於大家樂則獲得4,090萬元，不過若不計及政府資助，大快活及大家樂期內的溢利分別下跌46.3%及16.5%。

毛利率方面，大快活及大家樂毛利率均有輕微下跌，分別為9.2%及8.8%、至於譚仔國際(2217.HK)年前曾公布的毛利率超過7成，但由於其毛利計算方法與前二者不同，因此不能直接比較。

擴張步伐方面，譚仔放慢在內地及日本的擴張步伐，但仍達成香港的餐廳網絡拓展目標。（互聯網）

擴張步伐方面，譚仔放慢在內地及日本的擴張步伐，但仍達成香港的餐廳網絡拓展目標，截至今年9月底止共有208間餐廳，大快活在中港兩地擁有182間分店，至於大家樂則有521間分店，因此大家樂的營業額為3間之中最高，達到38.98億元，至於譚仔營業額為12.62億元，大快活為14.95億元，但從人均消費來看，譚仔超過60元，大快活及大家樂則約40元。

在投資者最關心的派息政策上，大快活及大家樂的中期息分別為每股18港仙（較去年同期少28%），及10港仙（按年不變），事實上，大快活的預測股息率超過5厘，對股東而言相對吸引，而且其手頭現金有約6.97億元，大家樂則只有1.58億元，對於規模較小的大快活來說，未來繼續慷慨派息的機會較大，至於譚仔國際則沒有派發中期息。

總的來說，隨著本地疫情防控逐步放寬，預期3間公司的盈利將開始恢復，下半財年的營運表現有望改善，穩健的投資者可以考慮關注大快活，至於疫情放寬的最大受惠者，可以考慮規模最大，品牌較多的大家樂，相反進取的投資者，可以留意顧客人均消費較高的譚仔國際。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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