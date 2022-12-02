長江生命科技旗下公司　為卡塔爾世界盃提供草地顧問服務

長江生命科技（0775）旗下 Australian Agribusiness所持有之澳洲草地保育服務供應商 Nuturf，與卡塔爾世界盃場地管理團隊攜手合作，為卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。

公司指，當地極度炎熱的天氣下，對球場之草地管理來說是重大挑戰。在這項全球足球盛事展開前，Nuturf與卡塔爾場地管理團隊展開合作，為卡塔爾世界盃八個球場的其中三個場地，包括 Al Khalifa Stadium、Stadium 974 及 Lusail Stadium提供專業草地顧問服務。

服務方案之挑戰關鍵在於確保草皮在當地的酷熱天氣下能保持穩定，以應付世界盃密集式及高耗損度的賽事。Nuturf開發專屬草地顧問服務方案，提供植物營養及保養，以防草皮受病菌、害蟲及雜草侵害，部分之獨立配方更由Nuturf澳洲自家廠房研製及生產。

Nuturf 團隊於2021年已進行大規模實地測試，確保草皮在攝氏45至50度的酷熱天氣下能保持健康和穩定。

長江生命科技總裁甘慶林先生現正身處澳洲舉行業務會議，他表示，Nuturf是澳洲草地保育用品及專業技術支援服務供應商，以專業草地顧問服務見稱，是公司的一項獨特資產項目。