習近平會晤歐洲理事會主席　首承認疫情減弱　稱青年對清零感沮喪

國家主席習近平周四在北京會晤歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），據一名歐洲官員透露，習近平首次公開承認新冠病毒正在減弱，暗示中國可能正朝著放鬆「清零政策」邁進。



報道提到，一名歐盟官員引述習近平指，稱中國主要流行的新冠病毒株是致命性較低的Omicron，與之前毒性較強的Delta不同。不過，習近平沒有向米歇爾表明中國很快會放鬆防疫政策。

報道指，如果消息得到證實，這將是習近平首次公開承認新冠病毒正在減弱，並暗示了北京可能正在朝著進一步放鬆實施了三年的「清零政策」邁進。

北京市據稱開始允許部分新冠確診病例選擇居家隔離，標志著首都向著放鬆疫情管控邁出重要一步。當地政府宣布，自12月5日首班車起，公交、地鐵運營企業不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。

習近平：中國青年對清零政策感到沮喪

另外，習近平對米歇爾稱，指中國青年對清零政策感到沮喪，亦是習近平首度對最近全國爆發的示威活動表達評論。

不過，報道指出，這名歐洲官員無法確認習近平是否用中文說出「抗議」這個詞，也無法說明習近平用什麼詞彙描述中國人民因不滿封控而發起的抗爭。