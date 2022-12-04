鮑老偏鴿言論　刻意壓美元強勢　日圓鹹魚翻生｜伽羅華

日本10月11日正式恢復自由行安排，三年沒外遊的哈日族早已引頸以待，趁日圓24年低位的歷史時刻盡情到日本消費，享受久違的日式旅游體驗，本來以為美聯儲大手加息停不了，美元強勢會持續至明年中，聖誕出行的總以為日圓跌勢未完，未料到10月底至今已彈升12%，究竟日圓升勢要到何時方休？

日圓今輪轉勢非常急，從技術走勢已經到「超買」水平，超買只代表升勢有機會歇歇，日圓後向還要看基本因素。



今年9月底，日央行為支撐日圓，24年來首次入市干預匯市，一改先前坐視日圓弱勢不管的立場，而且日本政府已連續數月減持美國國債，為今次干預儲足彈藥，同樣支持人民幣弱勢的中國也沽售美債。基於流動性的考慮，外國央行通常持有2年期或以下的短期美債，在日中兩大債主聯手沽貨下，近月2年期美債收益率一度被推高至4.72％，而日央行也因此有了強力干預的本錢，這是日圓轉勢的關鍵。

日央行24年來首次入市干預 疑獲美聯儲溫提

日央行的貨幣政策為何轉趨強硬？首先，日美政府一定暗通款曲，否則日央行不會打無打握之仗，今年美聯儲已連加息6次，最近4次加幅更是75點子，聯邦基金利率已升至2008年金融海嘯以來高位至3.75-4厘區間，持續不斷加息，不但推低全球其他國貨幣匯價，重創歐日英韓等盟國經濟，而且資金湧入美元區卻非泊在債市，債息高企持續令美企融資成本大增，但壓抑通脹效果一般，可謂損人不利己，致有鮑威爾放風12月可能放緩加息步伐，為疲弱的歐元、英鎊、日圓及韓圜舒一口氣。

除日本政府沽美債，美債大戶的日本壽險公司也加入減持美債頭寸的行列。日本險企自2016年初增持約5,000億美元海外債券，主要為美歐英等國債券。據研究諮詢公司Exante data匯集的日本政府數據顯示，從4月到9月，僅日本壽險公司和退休金機構就減持近400億美元的海外債券，改持日本國債，包括早前英媒報道，「迷你預算風波」令日企成驚弓之鳥，瘋狂拋售英債，相信日企沽歐債亦不在少數。

隨着日企及日本政府從海外抽資，預計未來日圓徘徊1美元兌130至150間，意味日匯只會在區間波動，未來有平錢可唱。

隨着日企及日本政府從海外抽資，預計未來日圓徘徊1美元兌130至150間，意味日匯只會在區間波動，未來有平錢可唱。（資料圖片）

日險企對沖海外資產 變相推高日匯

由於今次日圓轉勢急遽，日本壽險公司為減低匯兌風險，相信會為旗下美元資產進行匯率對沖，進一步推高日圓匯價。

近日彭博對9家壽險公司業績報告的分析，截至9月底止總計3,100億美元的美元資產中，僅有49.6%進行對沖，比例低於6個月前的54.1%，並創下2010年有紀錄以來最低，一旦險企提高對沖規模，交易對手通常會賣出美元買入日圓，以降低匯率風險，這便會推高日圓。

今年至今日圓斷崖式暴挫，投資日股的美國機構投資者受當其衝，根據日本交易所集團的數據，今年以來，外國投資者已經淨沽出2.2萬億日圓（約合160億美元）的日本股票，所以日圓轉強，相信亦會吸引海外資金重回日股，對日圓有加持作用。

除日本壽險公司加入撐日圓的行列外，另一項讓日央行干預有足夠底氣的是，10月11日正式恢復自由行安排，旅遊業一向是日本外匯收入的重要來源，這是受益於日本人外遊消費省吃儉用，但訪日的外國遊客更願意在當地大破慳囊，形成貿易出超，故此日本向外通關是利好日圓的因素之一。

日本靠旅遊搵食 佔國際服務出口比例達22%

數據顯示，旅游服務佔日本國際收支統計口徑的服務出口比例逐年上升，由2011年的8%逐步攀升至2019年的22%，受疫情影響，2020年及2021年佔比分別大跌至6%及3%，今年通關遲至10月，所以旅遊業對經濟貢獻至明年才全面反映。

說了許多日圓的利好因素，但最終都要看聯儲局於貨幣政策立場。

鮑威爾於上周三（1日）的公開講話是12月議息會議前最後一次，之前局方多位鷹派成員不斷放風，指加息幅度未足以壓抑通脹預期，但效果都不及鮑氏一錘定音，他放鴿多少令人詫異，因為他若想向美股潑冷水，語調實不會有如此180度轉變，而且他應知道，即使沒作出鷹派言論，投資者亦會視他為派禮物的聖誕老人，所以偏鴿言論一出，投資者喜出望外，周三美股全線炒上，其中以科技股為主的納指更收高4.4%。

在貨幣政策上，鮑威爾有過多次搖擺的紀錄，上次他發言還信勢旦旦稱，不惜犠牲經濟增長，也要往通脹死裏打，今次卻揚言不能只顧壓通脹讓衰退重臨，所以今次急轉彎著實有些令人意外，但有這份聖誕禮物，投資者自然卻之不恭，有交易員斥資3,600萬美元大手買入標指的看漲期權，押注標指今年12月底升至4,175，這水位低於上一次VIX波動指數跌穿20時標指的相對高位4,280，但回報已或達7倍至10倍，足夠過一個快樂聖誕。

今輪美股升勢或因FOMO所起。（Getty Images）

FOMO作祟 交易員狂炒即日鮮權

美股近日回暖，很大程度基於短線資金炒作。由於美國機構投資者現時所持股票倉位很低，為怕FOMO（fear of missing out），部分大行交易員會通過大量期權的日內（day trade）交易來套利。

據OptionMetrics數據顯示，目前追踪標指的日內（day trade）期權成交量已創紀錄高位，11月日均成交量約為150萬宗，為今年1月份的兩倍多，更是2020年初成交量的4倍之多。

所謂日內交易，就是開倉與平倉都在同一日，交易者通常不過夜持倉，而是選擇每日收市平倉，然後翌日再開同一倉位。使用這種短期策略，旨在透過同一日內價格輕微波動來套利，而不在乎長遠市場走勢，所以，以如此短線策略入市，可以想像今輪美股蓄勢待發，但來得快時退潮也會急遽，搭順風車的投資者要識得落車。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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