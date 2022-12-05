港股飆近850點　成交額突破2230億　阿里健康飆兩成

【16:16】恒指升逾800點

港股大升逾800點。恒指升842點或4.51%，報19518點；國指升337點或5.3%，報6706點；科指升359點或9.27%，報4238點。大市成交額2,230億元。

阿里健康﹙0241﹚升19.86%、碧服﹙6098﹚升17.52%、龍湖﹙0960﹚升14.86%、金沙中國﹙1928﹚13.35%、小米﹙1810﹚升13.24%、中國平安﹙2318﹚升13.14%。

另外，京東﹙9618﹚、舜宇光學﹙2382﹚、百度﹙9888﹚及新世界﹙0017﹚升10%。

【14:57】恒指升逾800點

港股升幅擴大至逾800點，恒指現報19487點，升812點或4.35%；國指升309點或4.85%，報6677點；科指升341點或8.81%，報4220點。大市成交額1728億元。

阿里健康勁升21.5%，見8.81元。

【14:40】恒指升逾700點

港股升幅擴大至逾700點，恒指現升713點或3.82%至19388點。另外，國指及科指分別升4.24%及7.81%。

大市成交額漲至1,620億元。

【13:50】恒指升逾600點

港股午後維持升勢，恒指升641點或3.44%，報19317點。

阿里健康飆18.48%，是表現最強的藍籌。另外，碧桂園服務升14.85%，金沙中國升11.71%，龍湖﹙0860﹚升10.81%。

【12:11】恒指升逾600點

港股表現凌厲，午間收升逾600點。恒指報19320點，升645點或3.46%；國指報6604點，升236點或3.71%；科指報4133點，升254點或6.57%。大市成交額1,2045億元。

阿里健康﹙0241﹚、海底撈﹙6862﹚、碧服及金沙中國﹙1928﹚分別升16.69%、12.34%、12.17%及11.47%。

另外，小米﹙1810﹚及平保﹙2318﹚齊升逾8%。

【10:41】恒指升逾600點

港股升幅擴大至600點。恒指升610點或3.27%，報19285點；國指升223點或3.5%，報6591點；科指升243點或6.27%。大市成交833億元。

阿里健康﹙0241﹚升16.69%，海底撈﹙6862﹚升14.32%，成表現最強兩隻藍籌。

金沙中國﹙1928﹚及龍湖﹙0960﹚及小米﹙1810﹚升逾7%。

【09:５５】港股升近500點

港股早段升近500點，恒指現報19144點，升469點或2.51%；國指報6549點，升180點或2.83%；科指升180點或4.66%。大市成交額344億元。

阿里健康﹙0241﹚升8.1%，表現取強藍籌。另外，京東﹙9618﹚、龍湖﹙0960﹚及碧服齊升逾半成。

【09:２５】港股高開546點

港股開市報19221點，升546點或2.93%；國指報6576點，升207點或3.26%；科指報4064點，升185點或4.79%。大市成交額83億元。

內房相關份造好，碧桂園﹙2007﹚升5.26%，碧服﹙6098﹚則升6.09%。

【09:00】「黑期」升近500點

內地防疫政策似有放鬆跡象，帶動「黑期」今早急升近500點，重上萬九點大關。

新加坡黑期升489點或2.69%，報19171點。另外，離岸人民幣兌美元升破7元水平，報6.9898，為今年9月以來首次。

值得一提，在美上市的中概股上周五已急升，反映中國概念股表現的金龍中國指數當天大升5.4%至6822點。