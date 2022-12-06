WeLab Bank與Tesla確立策略合作　鼓勵投入綠色經濟

虛擬銀行WeLab Bank與電動車生產商Tesla簽訂合作備忘錄， WeLab Bank將融合其智慧理財體驗及Tesla的可持續發展概念，以個人化的銀行服務支持發展綠色經濟。

WeLab Bank目前為香港的Tesla電動車貸款市場三甲位置，並為Tesla新車零售市場的貸款服務中，市場佔有率最高的金融服務機構。該行行政總裁李家達表示，今次落實策略合作關係後，雙方將整合生態圈，進一步結合智慧銀行服務和Tesla用戶的日常理財需要，鼓勵客戶投入綠色經濟，同時合力朝著可持續發展的未來努力。

WeLab Bank於今年推出了Tesla用戶專屬優惠計劃Tesla Mega Combo，為Tesla用戶提供一系列智慧銀行服務，涵蓋無抵押貸款、日常消費、儲蓄和財富管理，協助他們實踐財富MSG (Manage管理、Save儲蓄、Grow增值)。多達九成客戶使用該計劃內兩項或以上服務，反映服務切合Tesla用戶的日常理財需要。

Tesla 香港、澳門及新加坡區域總監范菁怡表示，相信WeLab Bank的貸款服務和銀行服務，能為一眾準電動車主提供更富彈性的理財選項，令轉用電動車變得更靈活簡單，更能配合車主日常不同的電動車生活及用車所需。