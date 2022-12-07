直播｜交通銀行（香港）呈獻《香港01》經濟高峰論壇2022

可持續發展是全球共同關注的重要議題，綠色經濟發展理念既帶來了各種新的商業發展機遇，也締造面向未來的宜居宜業生活形態。香港作為國際綠色金融樞紐，融合粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家發展大計，機遇處處。《香港01》今年以【綠金崛起 生意盎然】為題，舉辦經濟高峰論壇2022，匯集政商學界翹楚聚焦討論。



活動期間，觀眾可到「01空間」互動專頁，向現場嘉賓發問。

>>互動專頁<<

活動詳程：

日期︰2022年12月8日（星期四）

時間：上午9:00 至 下午2:00

地點：網上直播活動

活動流程：

0900 - 0930

致歡迎辭及開幕辭

0935 - 1200 主題一 【佈局大創新 香港「綠」路通】

第一部份 - 做好頂層設計 盤活投融生態

中美大國角力愈趨白熱化，加上新冠疫情持續，香港對內對外交流聯繫的能力大受影響，以致社會上有聲音憂慮香港作為「中介人」的角色岌岌可危，身處世界重大變局之中，作為本港重要經濟支柱的金融業如何「可持續」發展？金融業新興領域，如綠色金融等是否能提供新的商業誘因、增長動力？

嘉賓主持：香港金融發展局主席 李律仁先生

嘉賓講者（排名不分先後）：

團結香港基金常務副主席 陳智思先生

瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 陶冬博士

香港綠色金融協會副會長 黄王慈明女士

第二部份 - 強化港深互通 壯大產業鏈結

在粵港澳大灣區發展戰略下，香港與周邊地區融合發展，尤其是推動港深跨城合作，已成大勢所趨。從人流、物流到資本與信息，兩地近年不斷促進互聯互通，為綠色經濟等新興領域的發展壯大注入綿延不斷的能量。無論是金融還科技創新，香港與深圳都具備良好的根基，如何進一步各施所長，打造可持續發展的多元產業？

嘉賓主持：港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球研究所總監 鄧希煒教授

嘉賓講者（排名不分先後）：

香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問 陳家強教授

中國聯通國際有限公司董事長兼總裁 孟樹森博士

前海管理局香港事務首席聯絡官 洪為民教授

香港科技園公司再工業化高級總監 姚慶良博士

1200 - 1300

主題演講 香港特別行政區政府財政司司長 陳茂波先生

1300 - 1400

主題二 【接通內外循環 打造多元樞紐】

香港身處國家「雙循環」發展戰略的內外連接點，無論是推動金融、貿易，還是打造涵蓋文化交流，航運樞紐地位，都擁有一系列得天獨厚的先天優勢。國際格局的變化，對香港維護這些優勢既帶來挑戰，也必然締造新的機遇。香港應如何應變，實現全面的可持續發展？

嘉賓主持：《香港01》首席記者 黃雲娜女士

嘉賓講者（排名不分先後）：

《香港01》創辦人 于品海先生

全國政協常委 唐英年先生

滴灌通集團創始人及主席 李小加先生

香港美國商會總裁 翁以登博士