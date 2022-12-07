直播｜交通銀行（香港）呈獻《香港01》經濟高峰論壇2022
可持續發展是全球共同關注的重要議題，綠色經濟發展理念既帶來了各種新的商業發展機遇，也締造面向未來的宜居宜業生活形態。香港作為國際綠色金融樞紐，融合粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家發展大計，機遇處處。《香港01》今年以【綠金崛起 生意盎然】為題，舉辦經濟高峰論壇2022，匯集政商學界翹楚聚焦討論。
活動期間，觀眾可到「01空間」互動專頁，向現場嘉賓發問。
>>互動專頁<<
活動詳程：
日期︰2022年12月8日（星期四）
時間：上午9:00 至 下午2:00
地點：網上直播活動
活動流程：
0900 - 0930
致歡迎辭及開幕辭
0935 - 1200 主題一 【佈局大創新 香港「綠」路通】
第一部份 - 做好頂層設計 盤活投融生態
中美大國角力愈趨白熱化，加上新冠疫情持續，香港對內對外交流聯繫的能力大受影響，以致社會上有聲音憂慮香港作為「中介人」的角色岌岌可危，身處世界重大變局之中，作為本港重要經濟支柱的金融業如何「可持續」發展？金融業新興領域，如綠色金融等是否能提供新的商業誘因、增長動力？
嘉賓主持：香港金融發展局主席 李律仁先生
嘉賓講者（排名不分先後）：
團結香港基金常務副主席 陳智思先生
瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 陶冬博士
香港綠色金融協會副會長 黄王慈明女士
第二部份 - 強化港深互通 壯大產業鏈結
在粵港澳大灣區發展戰略下，香港與周邊地區融合發展，尤其是推動港深跨城合作，已成大勢所趨。從人流、物流到資本與信息，兩地近年不斷促進互聯互通，為綠色經濟等新興領域的發展壯大注入綿延不斷的能量。無論是金融還科技創新，香港與深圳都具備良好的根基，如何進一步各施所長，打造可持續發展的多元產業？
嘉賓主持：港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球研究所總監 鄧希煒教授
嘉賓講者（排名不分先後）：
香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問 陳家強教授
中國聯通國際有限公司董事長兼總裁 孟樹森博士
前海管理局香港事務首席聯絡官 洪為民教授
香港科技園公司再工業化高級總監 姚慶良博士
1200 - 1300
主題演講 香港特別行政區政府財政司司長 陳茂波先生
1300 - 1400
主題二 【接通內外循環 打造多元樞紐】
香港身處國家「雙循環」發展戰略的內外連接點，無論是推動金融、貿易，還是打造涵蓋文化交流，航運樞紐地位，都擁有一系列得天獨厚的先天優勢。國際格局的變化，對香港維護這些優勢既帶來挑戰，也必然締造新的機遇。香港應如何應變，實現全面的可持續發展？
嘉賓主持：《香港01》首席記者 黃雲娜女士
嘉賓講者（排名不分先後）：
《香港01》創辦人 于品海先生
全國政協常委 唐英年先生
滴灌通集團創始人及主席 李小加先生
香港美國商會總裁 翁以登博士