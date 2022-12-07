Facebook母企股價挫逾6%　廣告投放或面臨歐盟限制

歐盟有意限制社交媒體Facebook母公司Meta的精準廣告投放方式，歐盟隱私監管機構表示，美國社交媒體Facebook和Instagram，不應使用服務條款要求用戶，接受基於用戶數字活動的個性化廣告。此決定可能限制Meta在歐洲的廣告投放謀利方式。消息傳出後，Meta股價急跌，收市挫逾6.8%。



據外媒引述知情人士報道，代表所有歐盟隱私監管機構的委員會，本周一批准了一系列決定，裁定歐盟隱私法不允許Facebook和Instagram等社交媒體平台使用其服務條款作為允許定向廣告的理由。

面對歐盟隱私監管機構的決定，Meta或陷兩難，集團可以對歐盟的新決定提出上訴，但這可能導致這些社交媒體被暫停使用，並且需要經過冗長的訴訟。不過，Meta如果選擇接受歐盟的這一決定，這些新的規則可能會使Meta和其他平台更難根據用戶的喜好來展示廣告，這將影響其收入。

如果用戶中有很大一部分選擇不使用定向廣告，那麽Facebook和Instagram最終將獲得更少的信息來為個性化廣告建立受眾，而分析師和接近該公司的人士表示，這些廣告構成了Meta收入的大部分。