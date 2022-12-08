畢馬威料今年港IPO集資額重返全球三甲之列 明年90隻新股上市

畢馬威中國今日（8日）表示，隨著今年下半年IPO活動復甦，預計今年港交所總集資金額將在全球排名第三，料明年新股市場趨旺，港新股活動集資達1,800億元。



畢馬威中國的最新報告《中國内地與香港 IP0 市場2022 年回顧及 2023 年展里》顯示，香港新股市場受到全球經濟不景氣影響，預期交易宗數及集資總額分別按年下跌25%及70%，但本港集資活動下半年轉趨活躍，集資總額佔全年八成以上。隨著這上升勢頭，香港今年有望重返全球 IPO市場的三甲之列。

報告續指，今年共有9家中概股回歸港股市場，與2020年和2021年的9 家和8家相若。不過，其中4家中概股通過介紹形式上市，並沒有集資，再加上其他中概股的集資規模相對較小，故此中概股回歸對今年集資總額的貢獻較過去兩年為低。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，本港新股市場主要來自中企來港上市，但今年港股市況波幅大，故不少公司延期上市，儘管下半年有復甦，但受大圍經濟影響及內地經濟影響，集資仍較困難。

料明年港新股集資1800億元

展望未來，畢馬威中國表示，目前已有超過120家企業提交申請，預計香港在2023年將完成約90宗新股上市，全年集資總額將達到1,800億元。

雖然加息不利本港新股市場，但劉大昌預計，息口在明年下半年見頂，市場消化不明朗消息後，屆時大型企業上市數量會增加。

對於本港計劃容許特專科技企業上市，劉大昌表相信措施會在明年第二季落實，並會有5至10間企業成功上市，料集資額約300億元，但仍要視乎市場氣氛。