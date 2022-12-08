經濟高峰論壇｜陳茂波﹕管好風險　香港可發展虛擬資產管理業務

財政司司長陳茂波認為，只要管理好風險，香港可發展虛擬資產管理業務。



近日虛擬資產交易平台FTX申請破產，令人擔心相關平台的監管問題。他於《香港01》經濟高峰論壇發表主題演講時指出，平台倒閉不代表背後技術有問題，認為擁抱創新科技及虛擬資產是未來主要方向。

他強調要小心金融系統風險，但認為只要提供充足的保障措施，以「同樣風險，同樣監管」原則，如要求交易平台要將自己資金，與客戶資金分開等，以穩實態度去發展，就可行先市場一步。

香港與內地合作需達互惠互利

提到香港在中國發展大局下，如何接通內外循環時，他就指出香港與內地合作，只要互惠互利就可事倍功半；與此同時，視乎內地發展的需要，香港亦要作出改變。

他以金融服務業作例子，1993年青島啤酒（0168）上市，反映内地要資金；H股上市，則代表需要資金發展的同時，也為提升管治水平；到2014年的互聯互通，是内地資本市場在風險可控的情況下，向國際開放。因此香港作為風險管理中心，不單代表保險業務，同時證券市場也需要風險管理。

他又舉例，人民幣國際化方面，將來南向通可以以人民幣計價買賣港股，若果未來吸引更多國際企業來港上市，並放於南向通內交易，可令流動性及估值提升，變相也吸引更多企業來港上市，同時提升人民幣國際化水平

另外今天的地緣政治格局下，中東投資者有分散風險的意願，對中港資產興趣上升，同時石油亦可以人民幣交易，認為香港做好人民幣離岸市場生態，包括結算及對沖風險等，可增加國際使用人民幣交易的誘因。