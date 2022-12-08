交通銀行（香港）呈獻《香港01》經濟高峰論壇2022圓滿舉行

由《香港01》主辦的經濟高峰論壇2022於今日（8日）正式圓滿結束，活動吸引逾200名政商學界翹楚出席。席上嘉賓就今年主題「綠金崛起 生意盎然」，聚焦討論全球經濟新佈局，多角度剖釋香港作為國際金融樞紐，應如何把握綠色經濟發展機遇，運用得天獨厚的先天優勢，站穩「中介人」的陣腳，邁向綠色金融之路。



今屆論壇邀請到政商學界翹楚出席，陣容鼎盛，包括香港特别行政區行政長官李家超先生作視像致辭、財政司司長陳茂波先生、交通銀行（香港）有限公司行政總裁孟羽先生、香港金融發展局主席李律仁先生、團結香港基金常務副主席陳智思先生、瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬博士、香港綠色金融協會副會長黄王慈明女士、港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球研究所總監鄧希煒教授、香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問 陳家強教授、中國聯通國際有限公司董事長兼總裁孟樹森博士、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授、香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士、全國政協常委唐英年先生、滴灌通集團創始人及主席李小加先生和香港美國商會總裁翁以登博士。

于品海：香港的問題是沒變化 要破除既得利益藩籬

《香港01》創辦人于品海於致辭時表示，可持續發展並非只是經濟學議題，更不是單指生意源源不斷，而是包括產業的可持續。當發展不可持續，其實是指不應該持續，即某種發展方法未能帶給本身期待的成果，甚至製造災難。

于品海表示要發展就必須變化，直指香港的最大問題「就是沒有變化」，所以社會不斷積累怨氣及不穩定。他續指，如要由治及興就必須變化，首要改變的就是經濟，政府經濟思維要發生變化：「香港的既得利益更不要設置藩籬。」他強調任何人若不想改變，很可能就是既得利益者，亦即是藩籬。他續指中國的成功發展，源於當年鄧小平知道要變；到近年習近平亦提出防止資本無序擴張，即使同樣有人不願改變，構建既得利益藩籬，但習近平為了可持續發展，成功拆了藩籬。他認為中國即使贏得很多第一，但仍然不停下來，繼續發展及變化，亦即是可持續發展。

《香港01》創辦人于品海先生致歡迎詞。

李家超：重視綠色經濟 發展不能以破壞生態為代價

特首李家超在開幕致辭中強調港府十分重視綠色經濟，以達致可持續發展，在滿足需要同時保護下一代福祉。他引用國家主席習近平所言：「綠水青山就是金山銀山。」認為經濟發展不能以破壞生態為代價，生態本身就是經濟，保護生態就是發展生產力。

李家超續指在《施政報告》中提出節約能源、推動綠色運輸以及推動全民減廢等減碳行動，爭取在2035年前將碳排放總量從2005年水平減半，並邁向2050年前達致碳中和目標，政府未來15至20年間再投入2,400億元推動一系列應對氣候變化工作。綠色債券方面，目標在2021-22年度起的5年內，總發行量比2021-22年度前增加5倍以上。

香港特别行政區行政長官李家超先生透過視像致辭。

論壇主題一【佈局大創新 香港「綠」路通】

第一部分：「做好頂層設計 盤活投融生態」

是次論壇分為兩大主題，主題一【佈局大創新 香港「綠」路通】，劃分兩個環節，第一部分以「做好頂層設計 盤活投融生態」作為主題，由金融發展局主席李律仁擔任主持，嘉賓講者包括團結香港基金常務副主席陳智思先生、瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬博士、香港綠色金融協會副會長黄王慈明女士。

第二部分：「強化港深互通 壯大產業鏈結」

論壇主題一的第二部分以「強化港深互通 壯大產業鏈結」為題，由港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球研究所總監鄧希煒教授擔任主持，嘉賓講者包括香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強教授、中國聯通國際有限公司董事長兼總裁孟樹森博士、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授及香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士。

孟樹森：港深合作要融通兩地數字化人才

中國聯通國際公司董事長兼總裁孟樹森在論壇上作出分享，她表示香港的競爭優勢是金融服務，而綠色金融中心是必須發展的。不過在人流、物流、資金流之上，絕不能缺少信息流，她笑言作為電信業的從業者，這令她感到很強的使命感。提到深港互通，她認為深圳可善用香港擁有的基礎建設，而香港亦可通過深圳服務大灣區，進一步掌握數字應用，因為內地有著很多應用場景可以參考，日後便可直接為香港所有。

孟樹森強調，數字基建與綠色金融息息相關，因為綠色金融的投份要非常精準，要投入真正的綠色企業，便需要通過數據、參數，可見數字基建對綠色金融的重要性。她建議，兩地要善用雙方既有資源，甚至要融通兩地的數字化人才，利用好政策加強深港兩地流動，給予人才成長機會。

中國聯通國際有限公司董事長兼總裁孟樹森博士

洪為民：傳統發展方式太慢 香港還需否鄉郊值深思

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在論壇上表示，雖然香港提出不同發展方案，但傳統的發展方式過慢，即使過往恆之有效，質疑「今天是否還有效呢？」他指深圳、廣州都各有約2,000萬人口，認為香港作為超級大都會，日後同樣可容納2,000萬人口，但現時新界發展與港島割裂，指鄉郊價值值得深思：「今天我們香港還需不需要鄉郊？」

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授

姚慶良：再工業化重腦力 產品簡單過程先進

香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良在論壇上表示，最初獲批發展先進製造業中心時，不少人質疑為何香港仍然興建工廠，但他強調再工業化並非從前「整膠花」，現時的工業著重「腦力」，再非勞工密集。他例舉，近期有一間公司，專門製造蛋漿，將蛋白及蛋黃分隔，生產過程於無塵車間展開，以確保衛生再供廠商製造蛋糕之類等食物。他形容：「產品可以好簡單，但過程可以好先進。」

香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士

陳茂波：管好風險 香港可發展虛擬資產管理業務

在論壇主題二開展前，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生發表主題演講，指出擁抱創新科技及虛擬資產是未來主要發展方向，對於近日虛擬資產交易平台FTX申請破產，令人擔心相關平台的監管問題，他表示平台倒閉不代表背後技術有問題，但強調要小心金融系統風險，只要提供充足的保障措施，以「同樣風險，同樣監管」原則，以穩實態度發展，就可行先市場一步。

提到香港在中國發展大局下，如何接通內外循環時，陳茂波指出香港與內地合作，只要互惠互利就可事倍功半；與此同時，視乎內地發展的需要，香港亦要作出改變。在今天的地緣政治格局下，他認為中東投資者有分散風險的意願，對中港資產興趣上升，同時石油亦可以人民幣交易，認為香港做好人民幣離岸市場生態，包括結算及對沖風險等，可增加國際使用人民幣交易的誘因。

論壇主題二開展前，財政司司長陳茂波先生發表主題演講。

財政司司長陳茂波先生與嘉賓合照。

論壇主題二 【接通內外循環 打造多元樞紐】

論壇第二個主題是【接通內外循環 打造多元樞紐】，由《香港01》首席記者黃雲娜女士擔任主持，嘉賓講者包括《香港01》創辦人于品海先生、全國政協常委唐英年先生、滴灌通集團創始人及主席李小加先生及香港美國商會總裁翁以登博士。