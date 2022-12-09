MPF｜GUM﹕上月港股基金勁升25%　首11個月人均虧損收窄至4.3萬元

上月港股市場一洗頹風，打工仔的強積金賬戶亦有明顯進賬，讓打工仔強積金賬戶得以追回年內部份失地。據強積金諮詢機構GUM指出，上月所有強積金基金指數均錄得正回報，當中以中港股票基金表現尤為突出，又指出今年首11個月，每名強積金賬戶持有人虧損收窄至43,010元。



翻查資料顯示，GUM指出10月每名強積金賬戶持有人平均蝕6,330元，首10個月平均虧損為62,422元。

GUM指出上月股市反彈受到內地防疫政策轉向，房市政策利好，以及預期美國聯儲局將放慢加息步伐帶動。

上月股票基金表現明顯跑出

截至今年11月底，GUM強積金綜合指數升逾18點或9.4%至213點。上月主要指數皆上揚，其中股票基金上升35點或14.4%至280點，混合資產基金指數升15點或7.7%至213點，固定收益基金指數升1點或1.3%至121點。

GUM執行董事王玉麟指出，上月市場全線反彈，股票基金單月回報達到14.4%，固定收益基金回報為1.3%，兩者相差達雙位數。在10月時單月有逾23億元資金，淨流入至固定收益基金。若成員選擇短線避險，就或錯過今次雙位數回彈。

王玉麟建議強積金成員應避免過度捕捉市場時機，進行避險或逐利，而應考慮較長線投資規劃。

港股基金月內勁升逾25%

GUM又指出，上月香港股票基金表現為一眾股票基金中表現最佳，月內累計升幅達25.5%，香港股票（指數追蹤）基金升幅僅隨其後，達到24.9%。大中華股票基金月內升幅為23.4%，屬表現第3佳。

不過在今年首11月，上述3項目股票基金仍錄得虧損，其中大中華股票基金表現最差，累計跌幅達28.5%。香港股票基金及香港股票（指數追蹤）基金，則分別下跌22.6%及18.5%。