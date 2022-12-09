金發局發表報告　提6大建議　為港成大灣區金融數據樞紐奠基石

金發局今日（9日）發表題為《連接數據：將香港打造為跨境金融數據樞紐》的研究報告。報告參考全球通用的跨境數據管治方法，提出六大政策建議。主席李律仁認為，相關建議可將香港發展成為大灣區金融數據樞紐奠下基石。



金發局認同數據流通對於金融服務業在大灣區內的進一步融合至關重要。香港作為國際金融中心，應該運用其完善的資訊科技基礎設施及雄厚的研發及創新實力，將其定位為大灣區的金融數據樞紐，以促進區內數據的連動性。

有助深化大灣區一體化發展

金發局主席李律仁表示：「數據流動牽涉眾多因素，需要仔細考慮安全、經濟穩定和營運環境等各方面。同時，促進金融服務業及其他行業更自由的數據流動機制是促進大灣區進一步融合不可或缺的一部分。 報告雖然聚焦大灣區內金融數據的連通性，但在時機成熟時，有關當局可考慮將報告的建議範圍擴展到涵蓋其他類型的數據和行業。我們相信有關建議將為香港發展成為大灣區金融數據樞紐奠下基石，有助進一步加強大灣區內數據互聯互通，深化大灣區一體化發展。」

參考全球通用的跨境數據管治方法，報告提出六大政策建議，包括（1）清晰說明有關跨境數據流動的法規；（2）加強大灣區內的數據管治及政策協調；（3） 制定大灣區內跨境數據轉移的標準合同條款；（4） 設立第三方認證機構，對大灣區內的跨境數據轉移進行公正的規格評估；（5） 探討使用新技術來實現大灣區內的跨境數據轉移；及（6）吸引及培育具有技術及數碼相關技能的人才。