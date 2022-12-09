胡錫進﹕不認同內地防疫「大潰敗」　不認為官方有暪報死亡數字

內地放鬆疫情控制，不少地方出現藥物短缺，有網民形容內地防疫正在「大潰敗」，又指出「斷送了之前三年的防疫成果」，不過對於有關說法，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上表示不認同。



胡錫進指出目前各地核酸量銳減，不少感染者已統計不上，衛健委每日公布的新增感染數字顯然嚴重失真，亦否認民間質疑官方暪報死亡數字。「絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。如果漏掉死亡病例的上報，已經屬於惡意暪報，其責任很重，那樣的暪報未必是各地官員敢冒風險去做的」。

籲民眾不要宣揚悲情

隨著內地放鬆疫情防控，胡錫進認為隨後重症數目或會增加，死亡病例數目亦可能上升，可是在感染數目增加之際，重症及死亡病例發展速度仍較世界其他國家慢。他又指出病例數目迅速增加，醫療資源會有些緊張，但斷言「大潰敗」屬言之尚早。

他進一步指出若內地最終將死亡病例控制在很低水平，就說明前三年的防疫措施是爭取到寶貴時間。當前放開封控雖然會造成醫療資源緊張等問題，但並無引致嚴重的最終後果，那麼此時放開屬適時，防疫整體上就是成功，籲民眾不要早早宣揚悲情，無根據論證中國「一錯再錯」，宜努力將眼下事情做好，盡量減少病毒快速傳播期間民眾的困難及擔憂，時間給出的打分最公正。