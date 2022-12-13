內地據報為芯片行業提供1萬億元人民幣補助　中芯飆近一成

據《路透》引述多名消息人士報道，內地將斥1萬億元人民幣推動芯片發展，並目標邁向向自給自足狀態，以對抗美國等禁制芯片設出口措施。



報道指出北京政府計劃推出5年來其中之一最大的財政措施，主要是透過補貼及稅收抵免以支持內地半導體生產及研究活動，有計劃最早或於明年首季實施。

其中2名消息人士指出，大部份財政援助將用於補貼內地企業購買內地半導體設備，主要是半導體製造廠。至於3名消息人士指出，有關公司將有權獲得20%採購成本補貼。同時最新計劃還包括針對內地半導體行業稅收優惠政策。

報道指出國務院新聞辦公室沒有立即回應。

受到有關消息刺激，多隻從事芯片代工或生產的股份皆上揚。中芯飆9.7%，收市報18.18元，華虹半導體（1347）升17.4%，晶門半導體（2878）升17.6%。

易方資本創辦人﹑投資總監王華，光刻機是最難生產，不論是EUV或是DUV也是相當難生產，就連生產CVD亦有困難；惟涉及蝕刻部份較佳。他指出生產芯片時，每層也須要進行光刻及蝕刻，而CVD及清洗等程序亦要進行。目前涉及清洗程序較成熟。

內地或成立產業聯盟解決技術樽頸問題

他指出資金是相當重要，方案對設內備生產商屬正面。至於在技術層面，最關鍵是在專利等，有時亦難以全面買入，有時與生產商共同開發。其實包括台積電等代工廠或生產商，早年亦獲得如NXP等廠商，以及AMD等客戶提供技術教學或分享技術，此方面發展須要留意。

至於在光刻機層面，易方資本分析員王逸研指出，內地或會透過成立類似當年日本及其他歐美國家的產業聯盟，以解決在技術上限制。