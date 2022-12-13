政府取消「黃碼」　香港總商會：冀進一步取消入境旅客核酸檢測

政府今天宣布取消入境人士「黃碼」安排，並取消市民進入進入餐廳或其他指定處所前，掃描「安心出行」的要求。

香港總商會表示，亦希望當局能考慮在疫情緩和時取消入境旅客接受兩次核酸檢測的要求，以便利他們入境及於抵埗後自由活動。主席阮蘇少湄表示，對政府剛公布的防疫鬆綁措施表示歡迎，此舉可望鼓勵更多商務旅客和遊客訪港，從而促進本地經濟和商業活動。總商會期望，餘下的防疫規定能進一步解除，而隨着中央政府逐步放寬防疫限制，香港冀能及早與內地全面恢復通關。

中華廠商聯合會：與內地商討通關時間表的最佳時機

至於香港中華廠商聯合會指，內地正逐步放寬入境檢疫措施，認為現時是與內地重新商討通關的時間表和路線圖的最佳時機，包括增加港人進入內地的配額、增加香港往返內地城市的航班機位和過境客車班次和重開高鐵服務，甚至對入境的香港居民實施等同國內的「0+5」或更短的隔離日數要求，藉此為內地全面恢復對外免檢疫通關探求切實可行的「中途方案」。

廠商會指，政府撤銷往內地及澳門口岸離港檢測待行的安排，持48小時內的陰性證明即可出境，相信可進一步減低對跨境人士的不便。

該會建議政府可進一步放寬社交距離措施，包括鬆綁、甚至完全取消婚宴等大型宴會活動的人數上限，讓業界盡快恢復至疫情前的正常經營