陳茂波﹕多方面提升本港金融市場質素　港股市場續居全球首5名

財政司司長陳茂波今日（13日）為上市公司商會二十周年會慶主禮，在致辭時指出過去20年，本港上市公司數目及股市成交額大增，而本港已成為全球第二大生物科技中心，反映在一國兩制發展下愈來愈好，為市場提供更多元產品與服務。



他又指出縱使近來金融市場受到較多不明朗因素影響，但新股市場漸見好轉，有賴連按內地與環球市場的機遘。他亦指出未來會從GEM著手，成為更全面的集資地，並從多方面提升本港金融市場質素。

他又指出在地緣政局緊張﹑央行收緊銀根，全球經濟前景不明朗等環境下，截至今年10月底本港新股市場集資額達850億元，期內累計有60間公司上市，足以反映出市場韌性。他指出本港股市繼續在全球首5名。

上市公司商會總幹事﹕ISSB要求高

香港上市公司商會主席梁嘉彰在歡迎辭稱：「香港現正值一個分水嶺時刻，面對內部及來自海外前所未有的巨大經濟挑戰，我們須思考如何發揮背靠祖國的優勢，並發揮超級聯繫人的角度。」在迎來二十年里程碑之際，梁嘉彰指出商會的角色亦與時並進。

另一方面，香港上市公司商會總幹事黃明偉被問及有關證監會及港交所（0388）合作推出有關氣候相關的資訊監管框架，並以國際永續準則委員會（ISSB）準則作基礎時，認為ISSB準則要求較高，但本港上市公司合作的上下游企業部份在發展中國家，有關方面或未必有充份準備﹑能夠提供足夠數據，因此在制定上要考慮業界面對的困難，逐步推行以實踐可持續發展的項目。

黃明偉指出較大型公司在實現可持續發展議題上，過往已具有較完善系統管理，建議在制定準則時可考慮優先在上述公司推行，繼而擴展至其他上市公司，讓業界有一個參考標準。

談及港交所修訂《上市規則》18C時，黃明偉指出對有關行業門檻太高。