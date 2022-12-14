國泰11月載客量增6.52倍　日本東南亞需求殷切　12月復飛札幌福岡

國泰航空（0293）公布11月份客、貨運量數據，期內載客達52.68萬人次，按年增加6.52倍；但相比疫情前、2019年同期下跌79.9%。



在今年首十一個月，載客人次較去年同期增加 220.5%，運力上升 33.9%，而收入乘客千米數則上升 211.9%。

另外，期內運載10.3萬公噸貨物，較去年同月減少23.8%，與 2019 年 11 月相比則減少42.1%。今年首十一個月，載貨量較去年同期減少12.6%，運力減少20.7 %，而貨物收入噸千米數則下跌 30.6%。

顧客及商務總裁林紹波表示，國泰客運業務持續表現正面。市民出遊的意欲及需求於 11 月持續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其是從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。11月份的日均載客人次由 10 月份約 13,000 上升至約 17,600 水平，而月內的客運運力較上月增長約 16%，整體為疫情前水平的 27%。

日本為11月乘客量之冠的目的地

林紹波稱，「我們於 11 月份續加開航班前往更多航點，尤其是日本和東南亞等需求甚殷的港人旅遊熱點。一如所料，日本是上月乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達 86%。月內，我們亦恢復了前往登巴薩（峇里島）、東京（羽田）及蘇黎世的客運航班。」

特區政府宣布取消疫苗通行證的黃碼限制，國泰航空歡迎最新實施便利旅客來港的措施，認為有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

林紹波表示，隨着聖誕及新年喜慶的假期臨近，旅遊需求持續改善。國泰航空正繼續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括於 12 月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及於來年 1 月份恢復布吉及名古屋航班。

國泰預計前往日本及東南亞等休閒旅游熱點的殷切需求會延續至農曆新年假期。而乘客從東京羽田機場出發時，更可享用於本月初重開的國泰貴賓室。