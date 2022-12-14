德勤料明年110隻新股來港上市　集資額2300億元

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏表示，雖然港交所（0388）新股融資額排名第4位，但是與英國及美國等成熟市場相比，香港市場韌力相對較高。



呂志宏指出市場在今年7月起回暖，下半年新股數量為上半年兩倍。今年有9隻於美國掛牌的中概股回港上市，當中4隻以介紹形式上市，其餘5隻屬小型融資項目。而5隻以同股不同權形式排牌的公司，有別以往不同股權架構新股上市的融資方式與規模，其中3隻以介紹形式上市，另2隻為小規模融資。GEM年內並未錄得任何新股上市。

料明年有110隻新股集資

德勤預測美國放慢加息及憧憬中港兩地全面通關等利好因素支持下，明年香港將會有110隻新股集資約2,300億元。雖然中概股繼續來港上市，更多內地企業將會以H股形式於香港上市，或會於內地發行A股前或後發生。隨著估值逐步上調，預期將會有更多分拆上市。如推出人民幣計價的股票交易櫃台﹑將在香港上市的海外納入港股通和FINI的監管改革將有助支持「雙幣雙股」，及海外企業及特專科技公司於年內在上市，並鞏固香港作為最大的離岸人民幣業務中心。