長實及長建向合營企業出售應收款　公司﹕屬內部資本架構重組安排

長江實業（1113）及長江基建（1038）兩間公司的附屬公司，向由兩者附屬公司成立的合營公司Sarvana，提供兩者收取應收款項權利，有關代價會由Sarvana向兩者發行新股支付。

待出資完成後，長江實業附屬公司及長江基建附屬公司，將分別持有Sarvana的65%及35%。

Sarvana將以認購價16.38億歐元（約135.4億元），向長江實業附屬公司發行新股，以反映長江實業附屬公司應收款項的公平市值。

同時Sarvana以認購價8.81億歐元（約72.9億元），向長江基建附屬公司發行新股，以反映長江基建附屬公司應收款項公平市值。

完成出資後，各出資人收取其各自應收款項的權利將在出資人，與Sarvana旗下的Lamarillo自動終結。各自應收款的應計利息仍須由Lamarillo到期支付予各出資人。Lamarillo為Sarvana的全資附屬公司，而Sarvana為歐洲ista集團營運的全面綜合能源管理服務供應商。在2021年Sarvana除稅前利潤為1.41億元，稅後虧損為2.32億元。截至去年底，Sarvana經審核資產淨值約為41億元。

有助降低Sarvana負債權益比

長江實業及長江基建指出，各項出資均在Sarvana內部重組背景下與兩者各自訂立。出資可以改善Sarvana負債權益比率，從而為長江實業及長江基建各自提高長期及可持續回報。

長江基建執行董事暨財務總監陳來順表示：「ista 是集團歐洲大陸業務組合的主要資產之一，持續為長江基建及長江實業提供理想貢獻。今日公佈之協議乃內部資本架構重組安排，旨在強化項目可帶來之長期穩定回報。」