美國加息｜余偉文：銀行壞帳率上升但可控　籲市民小心按揭風險

美聯儲宣布加息半厘，金管局總裁余偉文表示，美國今次決定一如市場預期。全年計，美聯儲共加息七次，合共4.25厘，他指出，美聯儲議息後聲明及點陣圖均表示，美加息周期未完結，利率見頂水平或上調，但不影響香港貨幣金融穩定，聯匯制度行之有效。



金管局總裁余偉文表示，美聯儲今次加息0.5厘符合市場預期，但加息週期仍未完，在聯匯制度下本港拆息（Hibor）將逐步跟隨美息上升，加上季節性需求及股市暢旺，對港元需求料繼續上升，Hibor料將維持高水平一段時間，而銀行存貸利率會參考Hibor，市民在作出置業按揭及其他借貸決定時，要小心管理利率上升風險。

他指出，美國今次加息週期較以往屬於快及幅度達，通脹為其加息政策指標，其租金及服務業通脹仍高企，可多留意後者，特別服務業薪金水平，會決定未來加息幅度及在什麼水平停止，最新美聯儲預計息頂為5至5.25厘，較早前為高。

他表示，本港經濟除了受息口影響，也受到環球經濟包括歐美及內地影響，內地調整防疫措施，對本港經濟能否帶來正面，仍作用待觀察。

銀行壞帳1.1% 風險可控

樓市方面，余偉文表示，息口上升一定會影響樓市，但樓市也受其他因素包括整體經濟、房地產及土地供求、失業率等。高成數按揭方面，樓價下跌一定會有影響，但部分風險會轉嫁按揭保險，而非銀行體系，申請者需為自住及有穩定工作，並需要通過壓力測試，相信樓價下跌其仍有較強的還款能力。目前未見有影響銀行壞帳，按揭壞帳率現時為0.04%，屬於風險可控。

他指出，截止9月底，整體銀行壞帳率為1.1%，內地及本港經濟受壓，整體壞帳率可能有所輕微上升，但相較其他國家及歷史水平，仍屬於相當低。對於壓力測試要求，金管局會密切留意息口及樓市週期變化，而作出相應調整。