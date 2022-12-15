福特及寧德時代擬報以複雜安排　於美國設廠享受稅收優惠

《彭博》引述消息人士指出，福特汽車及寧德時代正考慮於美國密歇根州建設一家電池工廠，透過複雜的安排在不觸及中美政治敏感性情況下，享受新的稅收優惠。



報道引述消息指出，密歇根及弗維珍尼亞有望成為這座投資可達數十億美元的工廠所在地。該工廠將為福特的電動汽車提供磷酸鐵鋰電池。

報道引述消息指出，兩間公司正在考慮一種新的所有權結構。廠房全由福特持有，包括建築及基礎設施，寧德時代則負責運營兼擁有電池製造技術，工廠並無寧德時代直接金融投資，從而享受《通脹削減法案》下豐厚的生產稅抵免。

《法案》仍待落實

報道引述消息指出，由於中美緊張的地緣政治關係，內地政府不鼓勵時代到美國投資。

美國財政部將於本月底前發布指引，確定《通脹削減法案》的內容要求及稅收抵免。報道引述消息指出，有關提案為《法案》自今年8月簽署以來的一個選項月，距落實仍有一段距離。《法案》具體內容要求不明亦影響決定，在墨西哥及加拿大設廠的可能性亦未有排除。

寧德時代指出仍在考慮在美國投資一事，尚未作出決定，又指出內地政府反對公司於美國投資的消息屬「失實」。

福特則指出仍與寧德時代進行談判，並無新消息可公布。