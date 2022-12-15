積金局：上季永久離港為由提取強積金8600宗　按年跌8%　涉款22億

本港近年出現移民潮，但近期則似乎有所放緩。積金局今日公佈，第三季以不同理由例如退休，提取強積金的申索總數為5.79萬宗，按季增10%，當中以永久離港為由的申索數目為8,600宗，按季相同，按年則減少8%。

以永久離港為由提取強積金總額為21.77億元，按年減少16.4%；按季則增加2.9%。



不過，積金局表示，以永久離港唯由的申索個案並不等於移民個案，以此理由申請提取強積金也包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在港工作，或移居內地生活。

積金局表示，截至今年9月尾，強積金總資產值超過9,600億元，當中扣除收費及費用後的淨回報逾1400億元，過去10年間，強積金總資產值增加134%，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為1.7%。

第三季強積金已收總供款209.3億元，當中78%為強制性供款，其餘為自願性供款。截至9月尾，約280萬個強積金帳戶將全部或部分資產，根據預設投資策略進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,078萬個強積金帳戶約26%，有關投資總資產值約768億元，佔強積金總資產8%。