政府宣布委任梁鳳儀為證監會CEO　明年1月1日生效　任期3年

政府宣布證監會副行政總裁梁鳳儀，將會接替歐達禮成證監會行政總裁，將於2023年1月1日起生效。梁鳳儀亦為證監會首名出任行政總裁的女性。



行政長官已根據《證券及期貨條例》（第571章）委任梁鳳儀出任證券及期貨事務監察委員會（證監會）行政總裁，任期3年，由2023年1月1日至2025年12月31日，接替即將離任的歐達禮。

梁鳳儀明年1月１日起出任證監會行政總裁。﹙馬健彰攝﹚

陳茂波﹕梁鳳儀對市場規管有深入認識

財政司司長陳茂波今日（15日）公布有關任命時表示：「梁鳳儀對香港證券及期貨市場的運作和規管以及證監會的運作有深入認識，經驗豐富，同時十分了解內地和國際金融市場，並在業界享有良好聲譽，具有提升香港作為國際金融中心的視野。我們對梁女士領導證監會及促進香港證券及期貨市場的監管和發展充滿信心。」

梁鳳儀的任命由財政司司長擔任主席的遴選委員會經全球招聘後向行政長官建議，遴選委員會成員包括任志剛、雷添良、唐家成、羅家駿，以及財經事務及庫務局局長。

2015年3月已加入證監會

梁鳳儀於1994年至2008年期間在香港金融管理局工作，於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。她於2015年3月加入證監會，先後獲委任為投資產品部和中介機構部的執行董事，並於2018年3月起兼任副行政總裁，協助證監會行政總裁制訂證監會整體政策事宜及長遠策略性方向，參與國際事務及促進機構發展。