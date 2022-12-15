安永料今年本港新股集資額按年挫68%　惟企業赴港上市意欲仍強烈

安永發布《中國內地和香港首次公開募股（IPO）市場調研》，指出今年全球IPO活動明顯放緩，多重負面因素影響全球股市震盪下行。報告指出年內至今共有1,333家企業在全球股市掛牌，集資額為1,795億美元；按年分別下跌45%及61%。



安永又指出內地及香港仍是全球IPO活動的重要地區，IPO數量及集資分別佔全球37%及56%。

上海及深圳為今年新股上市數目及集資額的首兩大市場。年內全球集資額最大的4隻新股，均為中資股，分別從事通訊﹑石油和天然氣﹑零售與消費品及材料。安永預期今年內A股共有416家公司上市，集資額為5,849億元人民幣。雖然新上市公司數目減少15%，但是集資額卻增加9%，並且連續兩年創下新高。

料今年本港新股集資額1076億元

安永預期今年香港共有76家公司上市，集資額為1,076億元，按年分別減少21%及68%。不過在下半年新股市場回暖，新股上市數量及集資額分別佔全年74%及84%。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，縱使Omicron疫情對內地企業來港上市造成短期負面影響，IPO數量佔比下跌，可是從數量及集資額而言其於香港IPO市場佔比仍屬最高。

他又指出就算全球經濟不確定風險加大，海外股市波動可能為股市帶來衝擊，加上地緣政治環境不確定性的挑戰等因素影響本港市場，不過在申請的準IPO企業數量仍維持高位，企業在香港上市意願仍強烈。