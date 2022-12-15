雅居樂﹕羅兵咸辭任核師數　安永今日起接任

雅居樂（3383）指出羅兵咸永道辭任公司核數師，並委任安永為核數師，今日（15日）生效。



羅兵咸永道在辭任函內指出，曾要求雅生活（3319）交代16.12億元（人民幣‧下同）的金融產品投資信息，及要求雅生活交代向第三方企業提供的9.42億元借款的商業理由，以及向有業務合作意向第三方支付2.5億元合作誠意金的商業理由。

據公告羅兵咸在其2022年開展3日工作過程中，據雅生活中期管理帳目中，其審計計劃工作的過程中與雅居樂的管理層，就可能影響雅居樂2022年度財務報表的若干重要事項進行討論，其要求雅生活管理層交代前述提及的3項資料。

雅居樂指，雅生活根據投資合同期限約定已收回部分金融產品投資並實現投資收益，對於尚未到期繼續持有的金融產品，其公允價值高於投資成本。此外，雅生活亦根據相關借款協議約定已收回部分第三方企業的借款。同時由於未最終達成合作，雅生活已收回向第三方支付的合作誠意金。雅生活的金融產品投資及第三方借款及合作業務款項均有相關的內部管控流程，均遵照內部管控流程做出投資、出借及合作款項支付安排。上述16.12億元的金融產品投資，及9.42億元的借款與公司資產總額相比只佔較小的比例。

雅居樂董事會又指，知悉羅兵咸所提出的上述事項，並認為羅兵咸於辭任前尚未就2022年度開展實質的審核工作。雅居樂董事會承諾將密切跟進上述事項，並向安永提供所有必要資料以配合其完成2022年度的審核工作。