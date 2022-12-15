港股夜期急升近500點　美PCAOB召開記者會　中概股除牌風險或降溫

美國上市公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB） 早前進行為期七周對在美上市中國股票的審計檢查工作，進展順利。本港時間晚上十時，該監察機構召開簡短記者會，交代審計情況，並稱取得審計所需數據。

這或意味中概股除牌風險降溫，受消息帶動，港股夜期抽升436點，報19829點，高水460點。

首次對中資公司進行審計

美國公眾公司會計監督委員會（PACOB）在今年9月至11月期間，在香港對中資企業進行現場審計工作。PCAOB主席Erica Williams今日（15日）指出，今次是有史以來PACOB完全地對以中港兩地為總部的公眾會計師事務所進行調查及審查。PCAOB表示，其檢查員已經能夠充分審查這些公司的審計文件。

PCAOB在一份聲明中指出，檢查員和調查人員能夠查看完整的和包含所有訊息的審計資料，以及PCAOB需要的資料。

PACOB 9月至11月期間，在香港對中資企業進行現場審計工作。Erica Williams於15日指出，PCAOB已自行決定選擇進行審計的公司，並已選擇及檢查2間，分別是中國的畢馬威華振會計師事務所（KPMG Huazhen LLP）和香港的羅兵咸永道。

明年會開展新一輪審查

Erica Williams指出能夠進行今次審查，與美國國會通過《外國公司問責法》有關，又指出國會透過法案指出進入美國資本市場並非權利，而是特別優待，中國已清晰地接收到有關訊息。

她指出今次對中資公司的調查及審查只屬開端，而非結束，當局會繼續要求全面接觸內地及香港。同時當局已準備在明年再度進行有關調查，並強調當局是不會在等待再審視以往的決定。若內地監管機構阻礙或無法協助PCAOB在中港兩地進行調查，當局會隨即採取行動。她亦指出今次取得的資料及數據，與PCAOB在其他地區進行首次審查相若。

據HFCAA規定，若在美國掛牌的外國企業連續3年未能提交PCAOB要求的審計報告，當局有權要求相關公司退市。她亦指出隨著今次能夠審查已完成，3年要求會重新開展。