恒生指數全日升82點　航運股跑出　物管及內房獲追捧

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）確認獲得對中概股審計底稿充分檢查權限，阿里巴巴、京東等200家公司在 美國市場摘牌威脅暫消。不過，隔晚美股急挫，反映中概股表現的金龍中國指數回吐2.3%。



【16：36】恒指全日82點

隔晚美股受到當地經濟前景充滿陰霾下，大跌逾700點。可是港股並無受到影響，成功高收。

恒指收市報19450點，升82點，國指升43點，報6634點，科指升12點，報4419點，成交額為1,360億元。

航運股今日表現強勁，東方海外（0316）升8.9%，母企中遠海控（1919）升5%，太航（2343）升5.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）升5.9%，報2.85元，龍湖（0960）升2%，中海外（0688）升2.4%，遠洋（3377）升8.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升6.9%，報19.96元，雅生活服務（3319）升3.7%，中海物業（2669）升5.1%。

本地銀行股方面，恒生（0011）升3.4%，報132.1元，東亞（0023）跌0.1%，滙豐（0005）跌0.4%。

科技股方面，阿里（9988）升0.6%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）跌0.5%。

【14：07】恒指轉升82點

港股轉跌為升，恒指最新報19450點，升82點，國指升45點，報6637點，科指升19點，報4156點。

【13：15】恒指午後跌22點

恒生指數午後跌22點，報19346點；科指跌0.1%，報4132點。

內房股向上，碧桂園 （2007） 升近3%，雅居樂 （3383） 升逾4%，中海外 （0688）升近2%，潤地 （1109）升近3%。

另外，遠洋集團（3377）升近13%，報1.14元，該公司擬轉讓成都遠洋太古里50%股權及物管公司50%股權，由合作方太古地產接手。

【12：05】恒指半日升18點

恒生指數半日升18點，報19386點，成交677億元。科指升0.2%，報4142點。

騰訊 （0700）跌0.1%，美團 （3690） 跌0.7%，阿里巴巴 （9988） 升0.9%。另外，藥明生物 （2269） 升逾5%。

內房股造好，碧桂園 （2007） 、龍湖 （0960） 升逾3%。

【10：15】恒指跌136點

恒指跌136點，報19232點；科指跌1.47%，報4075點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌逾1%，嗶哩嗶哩（9626）跌近5%，美團（3690）跌近3%。

內房股向上，碧桂園 （2007） 升近3%，雅居樂 （3383） 升逾2%，中海外 （0688） 升0.97%，潤地 （1109）、龍湖 （0960）升近2%。

【09：20】恒指低開24點

恒指低開24點，報19343點；科指跌0.32%，報4123點。

科指成分股個別發展，阿里巴巴（9988）跌超2%，騰訊（0700）跌超1%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾4%，美團（3690）跌逾1%，惟攜程（9961）升逾3%。

另外，藥明生物 （2269） 升近3%，旗下兩子公司均獲從「未經核實名單」移除。