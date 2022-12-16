亞洲首批加密資產ETF上市　港交所姚嘉仁︰反映對數碼經濟的關注

港交所今日﹙１６日﹚表示，歡迎亞洲首批加密資產ETF上市，進一步擴大其產品生態圈，為香港及國際投資者提供更多選擇。

今天上市的兩隻新ETF — 南方東英比特幣期貨ETF（股份代號：3066）及南方東英以太幣期貨ETF（股份代號：3068）由南方東英資產管理有限公司管理，分別追蹤在芝加哥商品交易所（芝商所）交易的標準化、現金結算的比特幣期貨合約及以太幣期貨合約。

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今天上市的兩隻加密資產ETF，為香港日益豐富多元的交易所買賣產品生態圈錦上添花。「這些新産品將首次在亞洲為投資者提供參與數碼資產投資的機會，亦反映了我們對數碼經濟的關注和市場的需求。我們期待在未來幾個月將迎來更多主題式 ETF 和數碼資產新產品。」

港交所補充，ETF是香港交易所旗下市場發展最快的業務之一，產品種類於2022年亦不斷拓展，愈趨多元化，包括於年內推出了首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF及首隻區塊鏈ETF，更首次將ETF納入滬深港通。

資料顯示，港交所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）今年首十一個月的平均每日成交金額為118億元，較去年同期的78億元大增50%，反映ETP愈來愈受投資者歡迎。截至2022年11月，於香港交易所上市的ETP共有168隻，市值達3,735億元。