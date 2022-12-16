中央經濟工作會議﹕明年加大宏觀政策調控力度　堅持穩字當頭

中共中央經濟工作會議於周四及周五在北京舉行，會議指出明年要堅持穩字當頭﹑穩中求進，繼續實施積極的財政政策及穩健的財貨政策，加大宏觀政策調控力度；積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度。



《央視》新聞聯播援引會議指出，穩健的貨幣政策要精準有力，要保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對小微企業科技創新﹑綠色發展等領域支持力度土；要從戰略全局出發，從改善社會心理預期提振發展信心入手等工作；把恢復和擴大消費擺在優先位置。

擴大內需為明年經濟工作首位

會議把着力擴大國內需求放在明年經濟工作的首位，要求把恢復和擴大消費擺在優先位置，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費；還要求優化調整疫情防控政策，加強統籌銜接、有序組織實施，順利度過流行期。

會議指出，針對社會上有關是否堅持兩個毫不動搖的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊，要求從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，依法保護民營企業產權和企業家權益。

三重壓力仍較大

會議指出，狠抓傳統產業改造升級和戰略性新興產業，培育壯大，推動科技產業、金融良性循環。當前經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安。

會議稱，確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作；滿足房地產行業合理融資需求，有效防範化解優質頭部房企風險；堅持房住不炒，推動房地產業向新發展模式平穩過渡；防範化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。

會議明確要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。