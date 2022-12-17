後疫情時代科創盛事　BIOHK2022公眾日明天舉行

香港國際生物科技展2022 （BIOHK2022）將於 12 月 17日在香港會議展覽中心舉行，展會匯聚不同類型的生物科技企業，展示及推廣其精心研製的產品，供投資商及市民參觀。同時也將透過研討會，讓各界更深入瞭解到生物科技於未來生活的發展及應用。



前港姐「謝寧」研發出草本產品，有效提升免疫力及殺菌

歷近三年的疫情，引發市民對健康、衛生的關注，健康產品便為時代「新寵」。因此由演藝界名人曁前港姐謝寧小姐毅然投入生物科技健康領域，創立「晶寧科研保健有限公司」，研發出的 K-O-CRON 鉑金草本抗菌消毒液及草本保健飲品亦於展覽中備受矚目。K-O-CRON 的草本抗菌消毒液運用了硒離子和鉑金離子等微量元素催化作用，配合全草本複方配方，有效溶解細菌病毒的細胞壁，達至消毒的作用。至於旗下的保健飲品，亦是針對後疫情時代所研發。當中的成分以各類中藥草本為主，能有效舒緩新冠後遺症，包括久咳及氣管敏感等，更能幫助提升免疫力。

演藝界名人曁前港姐謝寧小姐毅然投入生物科技健康領域，創立「晶寧科研保健有限公司」，研發出的 K-O-CRON 鉑金草本抗菌消毒液及草本保健飲品

前海香港商會攤位介紹出抗體檢測及空氣殺菌技術

為抵禦新冠疫情，政府提倡「打針」谷抗體，唯驗證抗體力的技術價格高昂， 需時亦長，因此有本港生物科技公司研發出中和抗體(NAb)快速檢測科技，以簡單滴血的方法，就能即時檢測抗體水平。操作方式與平時大衆使用的 covid-19 快速測試相若，在裝置上看到深色測試綫顯現，就代表抗體水平高，反之則代表要考慮再次接種疫苗。 另外另一展出的技術——光等離子蔟(optical plasma)亦備受關注。光等離子蔟有效快速淨化空氣，將一定範圍内的空氣都轉換成「消毒氣體」，即通過波段碰撞空氣產生 OH，令空氣產生殺菌功效。這兩種後疫情時代技術，均有志在大灣區拓展應用，並在前海香港商會展出。

Alpha Hygienic生科產品捍衛女性私密健康

女性私密處的健康程度，可直接影響日常生活、工作、社交、自信心等，若忽視保養，更可引發出嚴重的疾病。因此，極具前瞻性的企業 Alpha Hygienic，於2015年引入護理女性私密部位的天然草本配方——inner 感女性私密抑菌保濕凝膠。 當中添加了甘草根及苦參提取物，有效提高皮膚免疫力，防止私密區域的炎症 及細菌感染，並加入了天然乳酸成分，維持私處最佳的 pH 值，減低患上嚴重疾病的機率。

Alpha Hygienic本年更邀請了形象樂觀向上的首輪港姐曁前中文教師Bianca（劉超慈）小姐作為宣傳大使

翹晉科技有很公司打造智慧健康灣區，提供一站式跨境數碼解決方案。自主研發的灣區統一身份認證平台「飛簽」，創新性融合國際識別編碼，加上區塊鏈技術應用於生物科技數字身份領域、跨境支付功能、網上即時預約功能，以及提供灣區市民和各大機構實名身份多維度認證渠道，平台率先將大數據和人工智能電子政務等問題，構建智慧灣區可信認證標準體系，集成區塊鏈可信認證服務和廣東省統一身份認證平台，確保身份可驗証，數據可追溯，信息防篡改和合法有效，讓互聯網醫療機構具備「身份認證、電子簽名、電子簽章、數據存證」等能力。

數碼生活管家「e健行」致力於為使用提供專業、全面，高效的電子證明管理。技術解決了用戶日常應用健康證明的痛點，如管理分散，驗證困難和應用困難，配合專業的一站式人流管理系統，更讓用戶可以預先預約及登記醫療服務。幫助健康機構實現「問診、開方、審方、流轉、發藥」無縫銜接，讓智慧醫療業務全程電子化。

電子證書機構互認匙提供簽發電子牌照、測試報告、電子處方，已被香港郵政指定參與《粵港兩地電子簽名證互認辦法》之互認計劃，互認資格已在廣東省經濟和信息化委員會發布的官方信任列表中，涵蓋「醫、藥、險、數據」，可以與現有的數碼醫療業務流程及系統無縫鏈接，在簡化流程、降低成本的同時，提升合規性，減少與客戶的關鍵交互所耗用的時間。為灣區健康產業提供一站式全方位支援。

翹晉科技有限公司代表梁瑋琪總監參加了香港國際生物科技展，並很高興得到商務及經濟發展局副局長陳百里博士和香港生物科技協會主席于常海教授到場支持。

翹晉科技有限公司代表梁瑋琪總監參加了香港國際生物科技展，並很高興得到商務及經濟發展局副局長陳百里博士和香港生物科技協會主席于常海教授到場支持。

三界盛事——「香港生物科技與 STEM 教育研討會」

BIOHK2022 除了是科創企業的舞臺，更兼具強烈的教育意義。12 月 17 日上午 10 時至 11 時，會議展覽中心的會場將舉辦一場「香港生物科技與 STEM 教育研討會」，立法會議員葛珮帆博士、香港生物科技協會主席于常海教授、穩健醫療集團副總裁暨首席投資官柯家洋等，將共同探討香港 STEM 教育的方向和 前景。是次研討會得到多方機構支持，為一次難得匯聚了政界、商界及學界精英的盛事。在此誠邀各位共同參與這次國際性科技展覽，親身了解香港生物科 創的成果及未來。