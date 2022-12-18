龐氏騙局成日見　呢間呃完投資者　再自爆主腦「走佬了」！｜刁佬

過去幾年刁佬於專欄中同大家分享唔少內地P2P網貸平台及眾籌的爆煲事件，幾乎每個涉及上兩項業務的公司或多或少都有不少項目爆煲，大家已見怪不怪。網貸平台及眾籌起初以高息及保本吸引投資者存款，但其實高息的資金源頭是來自往後加入的投資者，而非來自投資計劃或再借出去，當搵唔到下家無錢再畀息自然爆煲。呢種典型的龐氏騙局美國玩咗過百年，中國改革開放先三十幾年，應該仲有排玩，可能玩多八十幾年啲人都未學精。

作為一個老千，爆煲走佬自然要低調，避下風頭等風聲過後先再呃過。近期居然有一間香港上市的內地公司高調地於網站中話「我們真的跑路了」，仲寫封公開信係公司網站嘲弄投資者就好罕有，畢竟從良嘅浪子係好少數，多數壞人都係難得有一招搵到食，自然就係繼續呃。做完壞事都想等大家淡忘又重施故技，大方承認極少數，完全斷自己後路。

文中仲話眾籌所得嘅錢已洗得乾乾淨淨，肇事主腦逃之夭夭到一個沒有引渡條例的國家，告誡眾人以後便宜莫貪，唔好貪高息呀，傻仔你要畀人呃先成長。呢間上市公司數年前賣殼予一方首富，本以為做到一個地方的首富，財力已好穩陣，係時候發財立品了。眼看一方首富又做慈善，又包起衛星電視同個仔一齊做節目，上哂抖音熱搜，理應係愛惜面子之人，點知千變万化之後都係轉個頭呃到你透。

刁鳳問點解相對貧窮既省份專出眾籌騙子，刁佬答曰：「窮嘅地方文化水平自然唔高。」文化水平低，自然無知識去作出獨立判斷，又好自然請教身邊人，經常聽人介紹，人傳人的威力就會放到好大。李太今日見到陳大媽換電視機，後日又換車，自己覺得人哋撈得好掂，諗下諗下擔心個老公下星期賺到大錢就換埋個老婆。

刁佬成日話買賣殼既交易好多都係有今生無來世，因為真係好多買家買完殼，做完一次大茶飯自始消失風雨中，所以證監會叫大家唔好炒殼係啱嘅，尤其是無特別知識又經常聽人介紹的散戶。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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