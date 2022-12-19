再有SPAC登陸港股　TechStar Acquisition本周五掛牌｜新股IPO

香港再迎來新一家特殊目的收購公司（SPAC）上市。由信銀資本、清科集團、清科資本等發起的TechStar Acquisition Corporation（7855），將於本周五（23日）上市。



TechStar Acquisition Corporation計劃發售1.001億股A類股份及5,005萬份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80.02%。於上市後，發售的投資者將就認購的每股A類股份獲得0.5份上市權證。

A類股份將以每手買賣單位為11萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手110萬元，基於每股A類股份的發行價為10元，僅向專業投資者發售。

公告提到，公司擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增 長特殊目的收購公司併購目標，包括但不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業。

TechStar Acquisition Corporation 發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東、李竹及劉偉傑。 清科集團及清科資本由倪正東最終控制。