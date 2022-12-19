澳門新賭牌｜銀娛︰10年期內承諾投資275億

銀娛（0027）公布，與澳門政府簽訂新博彩批給合同，為期十年。根據博彩批給合同，銀河娛樂場將獲准經營1,000張娛樂桌及1,700台博彩機。

銀娛承諾期內投資澳門幣283.5億元（約275.2億港元），其中包括非博彩項目為澳門幣274.5億元（約266.5億港元）及博彩項目為澳門幣9億元（約8.7億港元），主要將用於投資旅遊及娛樂業務，以支持澳門政府進一步發展及澳門經濟多元化，以及增加海外遊客的目標。

銀河娛樂場必須在博彩批給合同期間向澳門政府支付年度溢價金，其中固定部分的金額為每年澳門幣3,000萬元（約為2,910萬港元）及每張特定娛樂桌每年支付澳門幣30萬元（約為29.1萬港元）及每張非特定娛樂桌每年支付澳門幣15萬元（約為14.6萬港元）以及每一台博彩機每年支付澳門幣1千元（約為971港元）。

另外，如澳門博彩總收益在2027年或之前合共達到澳門幣1,800億元（約1,747.6億港元）（「觸發金額」），銀河娛樂場由下一年度開始，將於餘下博彩批給合同期間進一步額外投資澳門幣54億元（約52.4億港元），如在2028年或之後達到觸發金額，則額外投資金額每年遞減20%。