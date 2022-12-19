中財辦︰中長期推動房地產擺脫「高負債、高槓桿、高周轉」模式

中央經濟工作會議閉幕後，據《新華網》報道，中財辦指出，只要各部門、各地方認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。



中財辦稱，要化解房地產行業風險，一是要充分認識到房地產行業的重要性。房地產鏈條長、涉及面廣，是國民經濟支柱產業，佔GDP的比重為7%左右，加上建築業則佔到14%；土地出讓收入和房地產相關稅收佔地方綜合財力接近一半，佔城鎮居民家庭資產的6成，房地產貸款加上以房地產作押品的貸款，佔全部貸款餘額的39%，對於金融穩定具有重要影響，是外溢性較強、具有系統重要性的行業。

二是要做好應對工作，確保房地產市場平穩發展。在前期已出台多項政策基礎上，會議從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面作出部署。

中財辦指出，在2022年已出的房地產政策要持續抓好，2023年還將出新舉措，並側重研究解決改善房企資產負債狀況等。

三是要抓緊研究中長期治本之策。要深入研判房地產市場供求關係、人口變化、城鎮化格局，包括城市群都市圈、城市更新、再城市化等，研究推動房地產業向新發展模式平穩過渡，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式。