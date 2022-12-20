存保會調查｜68%受訪者有存款習慣　擁59萬元儲蓄才有足夠安全感

香港存款保障委員會進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，結果反映在疫情持續近3年，加上環球經濟下滑及國際政局不穩的陰影下，香港人更加意識到，透過儲蓄應付不時之需的重要性，儲蓄習慣亦變得更有規律及積極。



調查顯示，近七成（68%）受訪者表示有儲蓄習慣，按年上升5個百分點。在多個因素影響下，包括政府發放消費券、港人減少外遊和外出娛樂消費等，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額較去年上升一成七至7,700元。此外，近六成（59%）認為儲蓄的首要目的在於「應付不時之需」，比率較去年大幅上升20個百分點，為5年調查以來最高。

然而，今年港人就個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分則微跌至51.4分，錄得5年以來低位，其中近三成港人的個人「儲蓄安全感」略嫌不足，自我評分低於50分。受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。

定期存款進行儲蓄按年升一成

調查數字顯示，82%受訪者主要透過銀行活期或定期存款進行儲蓄，比率較去年大幅上升10個百分點，透過投資股票、債券及基金 （28%）及購買儲蓄保險 （21%)）進行儲蓄的受訪者比率則較少，反映香港人在經濟不明朗的環境下傾向選擇更穩健的方法進行儲蓄。

調查進一步訪問了18至29歲的年輕港人，在本港年輕人失業率仍然高企的情況下，仍有六成年輕人表示自己有儲蓄習慣。在有儲蓄習慣的年輕受訪者中，每人每月的平均儲蓄金額為約5,000元，較去年低約一成，當中有三分一人表示有定下年內儲蓄目標，是所有年齡組別中最高的群組。

香港存款保障委員會連續第5年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，發現擁有全職工作的18至29歲年輕港人當中，7成有向父母或家人給予家用或生活費，每月平均金額近5,000元。

存保會主席劉燕卿表示，新冠疫情對經濟民生造成持續影響，調查結果反映面對經濟不明朗的因素，市民的危機意識及所需安全感亦不斷提高。整體而言，儲蓄始終是安全感的重要來源。