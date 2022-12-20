呂志和獎捐2.5億元人民幣　支持上海交通大學張江科學園建設

嘉華集團)主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資 2.5 億元人民幣支持上海交通大學張江科學園發展，助力國家科技事業發展。



為感謝呂志和的慷慨捐助，該新校區將命名為「呂志和科學園」。簽署儀式今天於香港舉行，出席簽署儀式的嘉賓包括以視像形式致辭的香港特別行政區行政長官李家超、前任行政長官林鄭月娥、嘉華國際執行董事呂耀華、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、上海交大黨委書記楊振斌以及副校長張安勝。

上海交通大學校長林忠欽院士等校領導則透過網上直播參與是次簽署儀式。儀式結束後，上海交大常務副校長、中國科學院院士兼張江高等研究院院長丁奎嶺院士透過網上直播發表「中國前沿科技發展」專題演講，促進滬港科技發展交流。

「呂志和科學園」建築面積達十萬平方米，其中科研空間佔一半，共有八幢大樓，將入駐各類科研人員約1,200 人，包括約 600名研究人員、博士後以及約600名博士、碩士階段研究人員,以健康研究、生物醫學工程及新材料為主要研究範疇。

「呂志和科學園」 毗鄰被喻為世界五大人工光源工程之一的上海同步輻射光源，兩者為戰略合作夥伴關係，並將合作進行新分子及新材料的研究。上海光源的功能等同一台強大的「超級 X 光機」和「超級顯微鏡」，可用於醫學、物理、科學等多方面研究。