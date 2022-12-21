內房｜官媒發評論文章稱要堅持房住不炒　以穩民生為落腳點

內地官方媒體《經濟日報》發表評論文章，強調「房住不炒」定位應長期堅持，針對房地產行業供給端﹑需求端的相關政策目的是促進行業企穩回暖，保持總體穩定，因此要注意市場的發展不能偏離「房住不炒」定位，要以穩市場為主體為重要抓手，以穩民生為落腳點，「房炒不炒不應也不會突破，是需要長期堅持的政策定位」。



文章引述中央經濟工作會議指出，「有效防範化解重大經濟金融風險」，而化解房地產業風險是有效防範化解重大經濟金融風險的重中之重。近期密集出台的政策揩施將逐步見效，各項政策措施還繼續完善，從供給端﹑預期及需求端，以及促行業新模式轉型等方面不斷發力，相信只要認識到位﹑工作到位﹑持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。

文章又指出目前內房佔本地生產總值（GDP）約7%，加上建築則佔14%；土地出讓收入及房地產相關稅收佔地方綜合財力接近一半，佔城鎮居民家庭資產60%。房地旌貸款加上以房地產作抵押品的貸款，佔整體貸款餘額39%，因此內房對金融穩定具有重要影響，是外溢性較強﹑具有系統重要性的行業朋，未來要給供給端提供更強而有力的政策及資金支持，同時相關政策亦要加大度更好滿足剛性及改善性需求。